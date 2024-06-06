اعتدال حالة الطقس لنهاية الأسبوع

أخبار ليبيا 24

توقع المرصد الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة لنهاية الأسبوع بعد موجة حر استمرت لأيام، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 إلى 45 درجة مئوية في مختلف أنحاء البلاد، وبهذا تكون حالة الطقس لطيفة لعطلة نهاية الأسبوع.

تفصيل لحالة الطقس في المناطق الليبية

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، أما حركة الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، بحيث ستكون متغيرة الاتجاه غدا وخفيفة السرعة فيما تكون درجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 25 و31 درجة مئوية، وتسجل زيادة من يوم السبت.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة قد يصحبها خلايا رعدية، تكون حركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تعمل على تلطيف درجة الحرارة التي تتراوح على معظم المناطق بين 27 و33 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

تتكاثر السحب على سماء المنطقة وتكون مصحوبة بخلايا رعدية على غات وما جاورها وأوباري والجفرة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، أما حركة الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 36 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غداً.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، في حين تكون درجات الحرارة مرتفعة تصل القصوى بين 41 و45 درجة مئوية، وتسجل تراجعاً من الغد.