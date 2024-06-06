ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

سجل سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً طفيفاً، ووصل سعر الدينار الليبي إلى 6,85 دينار مقابل الدولار الواحد، إذ عاد السعر كما كان يوم الثلاثاء الماضي ليحافظ على ارتفاعه مجدداً بعد هبط هبوطاً طفيفاً يوم الأمس يقدر بـ ثلاثمئة درهم.

هذ الارتفاع النسبي، يشكل تحدي في وجه المواطن الليبي، الذي أرهقته الحياة المعيشية المرتفعة لاسيما مع قرب عيد الأضحى ووصول أسعار الأضحية آلاف الدنانير.

وارتفع سعر اليورو بطبيعة الحال إذ وصل إلى 7.37 دينار، بعد أن كان سعره 7,33 دينار فيما سجل الجنيه الإسترليني 8.52 دينار.

وعن أسعار سوق الذهب، فهي ليست بأفضل حال، إذ بلغ سعر كسر ذهب 18 ب369 دينار، وكسر ذهب 21 ب430.5 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

وفي السوق الرسمية تباينت أسعار العملات الأجنبية مقارنة بأسعار يوم الثلاثاء الماضي، إذ بلغ متوسط سعر الدولار عند 4.83 دينار وهو المستوى نفسه الذي سجله أمس، بينما ارتفع متوسط سعر اليورو إلى 5.26 دينار مقابل 5.25 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.18 دينار مقابل 6.17 دينار أمس، بحسب نشرة المصرف المركزي.

في حين جاءت متوسط أسعار العملات العربية، على النحو التالي، بلغ سعر متوسط الريال السعودي 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند1.31 دينار. وبلغ سعر الليرة التركية 0.15 دينار، واليوان الصيني عند 0.66 دينار.