“أمنستي”: “فيفا” ملزمة بحقوق الإنسان قبل منح حق تنظيم كأس العالم

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قالت منظمة العفو الدولية إن على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والدول المتقدمة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 و2034 الموافقة على التزامات ملزمة وإصلاحات قانونية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالبطولة.

وفي أكتوبر، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب وإسبانيا والبرتغال، في حين كانت المملكة العربية السعودية هي صاحب العرض الوحيد لنسخة 2034. وقالت منظمة العفو الدولية إن هناك مخاطر “جدية على حقوق الإنسان” يجب معالجتها.

وقالت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان: “يجب على الفيفا أن يضمن عملية تقديم عطاءات صارمة وشفافة، على أساس مشاركة هادفة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك تقييمات مستقلة حقيقية للمخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان واستراتيجيات شاملة لحقوق الإنسان”.

وأضافت: “يجب على فيفا أن يكون مستعدًا لعدم منح حقوق استضافة كأس العالم، حتى يتم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقيات، وحتى يصبح من الواضح أنه يمكن منع انتهاكات حقوق الإنسان والتخفيف منها ومعالجتها”.

أمنستي: على فيفا منع الانتهاكات الإنسانية

وقالت منظمة العفو الدولية، إن الالتزامات يجب أن تمنع انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق “بحقوق العمل والتمييز والإسكان وحرية التعبير والشرطة والخصوصية” قبل اتخاذ قرار نهائي بالموافقة على أي عرض.

الفيفا أدرج معايير حقوق الإنسان كجزء من متطلبات تقديم العطاءات لبطولتي كأس العالم، لكن منظمة العفو الدولية تخشى أن تؤدي العروض الفردية لكل بطولة إلى تقويض نفوذها لضمان عدم وجود انتهاكات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حدد يوليو موعدا نهائيا لتقديم عروض استضافة كأس العالم 2034، والتي سيتم تقييمها في وقت لاحق من هذا العام، بينما سيتم تعيين البلد المضيف رسميا في الربع الأخير من عام 2024.