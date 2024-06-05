نصائح صحية وعملية لتقليل الكوليسترول الضار بالجسم

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الكوليسترول هو مادة دهنية توجد بشكل طبيعي في الجسم. يستخدمه الجسم لصنع أغشية الخلايا وهرمونات معينة. يتم امتصاص الدهون التي تستهلكها من الطعام في الأمعاء، ويتم نقلها إلى الكبد، الذي يحوّلها إلى كوليسترول، ثم يطلقها في مجرى الدم، ارتفاعه يسبب مشاكل أمراض القلب.

فوائد الكوليسترول المنخفض

ويقول طبيب القلب بجامعة هارفارد كريستوفر كانون “يمكن للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الاستفادة من خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) إلى أدنى مستوى ممكن للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية”، مضيفاً “كلما انخفضت مستويات الكوليسترول الضار كلما كان أفضل”.

وبحسب الأبحاث العلمية، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على كوليسترول لاتسبب في ارتفاعه بشكل كبير، بينما تناول الوجبات المشبعة بالدهون تعمل على ارتفاعه مما يشكل خطورة على صحة الإنسان.

أنواع الكوليسترول

هناك نوعان رئيسيان من الكوليسترول: (الضار) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) وما يعرف بـ(الجيد). يُطلق على LDL اسم (الضار)، لأن الكميات الزائدة في مجرى الدم يمكن أن تستقر داخل جدران الشرايين. وتؤدي هذه الترسبات، التي تسمى اللويحات التي تتمزق وتسبب تخثراً يمنع تدفق الدم إلى القلب أو الدماغ، ما يسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية. بالمقارنة، يجمع الكوليسترول (الجيد) الدهون الزائدة من مجرى الدم وجدران الشرايين. ومع ذلك، يشير الدكتور كانون إلى أن “كثيراً من التجارب السريرية وجدت أن رفع مستويات HDL في الدم لا يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وبالتالي فإن التركيز ينصب على خفض LDL”.

ولخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، لابد من اتباع نظام أكل صحي، وتقليل الدهون المشبعة من خلال اعتماد نظام غذائي صحي للقلب، مثل نظام البحر الأبيض المتوسط أو غيره من الأنظمة الغذائية النباتية المماثلة، إضافة إلى فقدان الوزن، وزيادة ممارسة الرياضة.