نادي الأهلي المصري يطلق “مشروع القرن”

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أعلن نادي الأهلي المصري اليوم عن بدء ما أطلق عليه “مشروع القرن” إذ وقع الأهلي العقود الرسمية لبناء استاد ومدينة رياضية في ضاحية الشيخ زايد غرب القاهرة بتكلفة تبلغ حوالي 12 مليار جنيه (252.9 مليون دولار) عن طريق تحالف يضم 15 شركة.

تفاصيل حول مشروع القرن

وقال محمود الخطيب رئيس الأهلي في مراسم الإعلان عن المشروع “الإعلان عن مشروع القرن يعتبر يوماً تاريخياً للأهلي. هناك من حضر لقاءات على ملعب مختار التتش الذي كان يمتلئ بالجماهير في المباريات والتدريبات، والآن مر 49 سنة على آخر مباراة رسمية أقيمت في هذا الملعب”.ولعب الأهلي على استاد مختار التتش في مقره الرئيسي في وسط القاهرة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، قبل أن ينتقل للعب على استاد القاهرة، كما لعب لفترات قصيرة على ملاعب أخرى مثل الكلية الحربية والسلام.

وأضاف الخطيب لاعب وقائد الأهلي سابقاً “نحن الآن أقرب إلى تحقيق الحلم ببناء مشروع القرن، وأتمنى أن أرد جزءاً من جميل النادي برؤية فريق الكرة يلعب في استاد الأهلي” يهدف الأهلي من خلال هذا المشروع إلى بناء استاد تبلغ سعته 43 ألف متفرج، إلى جانب إنشاء مدينة رياضية متكاملة تضم متحفاً للنادي وجامعة رياضية ومدرسة، بالإضافة إلى مركز طبي رياضي وفندق.

وقال محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء التي تدير المشروع “تدشين مشروع القرن جاء بعد عامين ونصف العام من العمل الجاد”.

وأضاف “مشروع استاد الأهلي والمدينة الرياضية سوف يكلف 12 مليار جنيه ويقام على مساحة 43 فدانا. المشروع يتماشى مع رؤية الدولة المصرية التي تهتم بالجانب الرياضي بشكل جاد”.