مصرف ليبيا المركزي: إيرادات مايو بلغت نحو 43.7 مليار دينار

أخبار ليبيا 24

بلغ حجم إيراد ليبيا في شهر مايو الماضي نحو 43.7 مليار دينار ليبي، وفق بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء.

وكان إجمالي الإيرادات العامة في ليبيا، في أبريل 2024، قد بلغ نحو 31.951 مليار دينار، وذلك في بيان الإيراد والإنفاق لشهر أبريل 2024.

وقال، مصرف ليبيا المركزي، في بيان الإيراد والإنفاق لشهر مايو 2024، إجمالي الإيرادات بلغ 43.726 مليار. وأوضح، أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 36.8 مليار، وإيرادات الإتاوات النفطية بلغت 6.0 مليار.

مصرف ليبيا المركزي: هذه إيرادات الضرائب

وذكر بيان مصرف ليبيا المركزي، أن إيرادات الضرائب بلغت121 مليون، وإيرادات الجمارك بلغت 123 مليون، بينما بلغت إيرادات الاتصالات 11 مليون، وإيرادات إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 32 مليون.

وأشار بيان المصرف المركزي، إلى أن الإيرادات العامة تضمنت إيرادات أخرى بلغت 639 مليون.

والإيرادات الأخرى تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة، وهي: (مسترجعات، رسوم جوازات، وتمليك سيارات، وغرامات، وغيرها من الرسوم).

وفي بيانه قال المصرف المركزي، إن إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية شهدت تدٍن حاد، مشيرًا إلى جرى توريد مبلغ 32 مليون دينار فقط خلال الفترة.

ويقول المصرف المركزي، إن هذا البيان جاء لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة.