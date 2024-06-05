مشاريع تنموية في أفريقيا تقدر بـ10 مليارات دولار.. مخرجات القمة الكورية الأفريقية

أخبار ليبيا 24

خلال القمة الكورية الأفريقية المنعقدة في سيول، أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول على أن حوار المعادن الأساسية التي تعمل بلاده على إطلاقه، يعد مساهمة مهمة في ملف التنمية المستدامة للموارد المعدنية حول العالم، وتسعى بلاده إلى تحقيق استقرار سلاسل التوريد مع كافة الأطراف الدولية.

الإعلان الختامي المشترك للقمة

واتفق الرئيس يون وقادة 48 دولة أفريقية وممثلو أربع منظمات دولية على اعتماد (الإعلان المشترك للقمة الكورية -الأفريقية لعام 2024)، وإطلاق (حوار المعادن الرئيسية بين كوريا وأفريقيا).

وعن هذا الاتفاق الدولي يقول الرئيس الكوري “اتفقت كوريا الجنوبية والدول الأفريقية على مواصلة توسيع التعاون التجاري والاستثماري المتبادل المنفعة، وتحقيق النمو المشترك من خلال إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية في إطار تعزيز التجارة والاستثمار”.

وأكد الرئيس الكوري أن بلاده تتطلع لفتح آفاق الاستثمار في القارة الأفريقية، لذلك سوف تسهل إجراءات الاقتراض والمنح وفقاً لاحتياجات كل دولة أفريقية، و ستوسع موازنتها للمساعدة الإنمائية الرسمية إلى عشرة مليارات دولار بحلول العام 2030.

وخلال المؤتمر اتفق الرؤساء المشاركون على إنشاء هيكل لتمويل المناخ يعكس احتياجات أفريقيا للاستجابة لتغير المناخ من أجل الاستجابة المشتركة للتهديد العالمي لتغير المناخ.

وأوضح الرئيس الكوري أن بلاده ستعمل للاستجابة لقضايا الأمن الغذائي أيضا والتي تواجه أفريقيا، وستسعى كوريا الجنوبية لتوسيع برامج من أجل تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي الغذائي مثل (حزام الارز الكوري).

و شارك موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، في أعمال القمة، وعمل على مناقشة آليات تعزيز التعاون بين ليبيا وكوريا.