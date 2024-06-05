منذ أحداث 2011، دخلت ليبيا في دوامة من الفوضى والصراع الداخلي، حيث تسعى الفصائل المختلفة للسيطرة على البلاد. هذه الفوضى لم تكن فقط نتيجة لتصدع النظام السياسي، بل تعززت بفعل تدخلات خارجية، سواء تلك التي تسعى لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية في ليبيا، أو تلك التي تدعم جهات محلية بهدف استقرار البلاد وإعادة بنائها.

العديد من المنظمات الأممية، بما فيها الأمم المتحدة، تقف مكتوفة الأيدي أو ربما تستغفل بشكل متعمد، حيال الدور السلبي لبعض الدول في تفاقم الوضع الليبي. فالدول التي تغذي الفوضى في ليبيا تسعى إلى الحفاظ على مصالحها في المنطقة، غير عابئة بالثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الليبي. هذه المصالح تتراوح بين السيطرة على موارد الطاقة الضخمة في ليبيا، إلى تحقيق مكاسب جيوسياسية في منطقة المتوسط.

الدول المتورطة في هذا الصراع تتباين في أهدافها ووسائلها. هناك دول غربية وأخرى إقليمية، كل منها يسعى لتحقيق نفوذ على الأرض الليبية. بعض هذه الدول تدعم فصائل متناحرة، إما بشكل مباشر من خلال إرسال الأسلحة والمعدات، أو عبر دعم مالي وإعلامي. وهذا الدعم المستمر يعمق الانقسامات ويؤدي إلى استمرارية الصراع.

على الجانب الآخر، هناك دول تعمل جاهدة لانتشال ليبيا من كبوتها، وترى أن خلاص ليبيا لن يكون سوى على يد أبناءها لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد

ويُعتبر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر شخصية محورية في الصراع الليبي. بعد عقود من العمل العسكري والسياسي، عاد إلى الساحة الليبية بقوة في 2014 ليقود عملية الكرامة، وهي حملة عسكرية تهدف إلى القضاء على الميليشيات المتطرفة واستعادة الأمن. حظي حفتر بدعم دولي وإقليمي ملحوظ، خاصة وأنها رأت فيه حليفًا مهمًا في مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقرار المنطقة.

إنجازات الجيش الوطني الليبي

تحت قيادة المشير خليفة حفتر، تمكن الجيش الوطني الليبي من تحقيق عدة انتصارات عسكرية مهمة. سيطر الجيش على أجزاء واسعة من البلاد، بما في ذلك مناطق استراتيجية مثل بنغازي ودرنة. هذه السيطرة لم تكن فقط نتيجة للقوة العسكرية، بل جاءت أيضًا بفضل بناء تحالفات محلية ودعم شعبي من بعض القبائل والمناطق.

تغافل أم استغفال؟

هناك تساؤلات عديدة حول موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من الصراع الليبي. هل هو تغافل عفوي أم استغفال مقصود؟ تصاعد الانتقادات حول عدم اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات حازمة ضد الدول التي تتدخل بشكل سلبي في ليبيا. رغم صدور قرارات أممية تفرض حظر تسليح على ليبيا، إلا أن تقارير عديدة تؤكد استمرار تدفق الأسلحة إلى الفصائل المتناحرة. هذا الوضع يعكس إما عدم قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها، أو وجود مصالح معقدة تجعل من الصعب فرض تلك القرارات.

السياسة الدولية المتناقضة

المفارقة تكمن في تناقض مواقف بعض الدول الكبرى. فبينما تدعو إلى السلام والاستقرار في العلن، نجدها تدعم فصائل متناحرة في الخفاء. هذه الازدواجية في المعايير تعزز الفوضى وتجعل من الصعب تحقيق أي تقدم ملموس نحو السلام.

التداعيات الإنسانية

النتيجة الحتمية لهذه الفوضى هي معاناة الشعب الليبي. فقد أدى الصراع إلى نزوح آلاف الأسر، وتدمير البنية التحتية، وتفاقم الأزمات الإنسانية. المدارس والمستشفيات تضررت بشكل كبير، وأصبحت الحياة اليومية لليبيين محفوفة بالمخاطر. انتشار الفقر والجريمة وانهيار الخدمات الأساسية، كلها نتائج مباشرة لهذه الفوضى.

الأمل في المستقبل

رغم الصعوبات، يظل الأمل قائماً في قدرة ليبيا على تجاوز محنتها. الجهود التي تبذلها بعض الدول لدعم الجيش الوطني الليبي توفر بصيص أمل في إعادة الاستقرار. التحركات الدبلوماسية، والدعم المالي والعسكري، تساهم في بناء قدرات الجيش الوطني ليكون قادرًا على فرض النظام ومحاربة الإرهاب.

المصالحة الوطنية

تحقيق السلام الدائم في ليبيا يتطلب أكثر من مجرد دعم عسكري. المصالحة الوطنية هي حجر الزاوية لأي حل مستدام. جهود المصالحة تتطلب إشراك جميع الأطراف الليبية في حوار شامل يهدف إلى بناء دولة قانون ومؤسسات، تضمن حقوق جميع المواطنين، وتعيد بناء الثقة بين الفصائل المتناحرة.

دور المجتمع الدولي

المجتمع الدولي مطالب بتوحيد جهوده لدعم عملية السلام في ليبيا. الضغط على الدول التي تعرقل الاستقرار، وتقديم الدعم اللازم لجهود المصالحة والبناء، يمكن أن يساهم بشكل كبير في إخراج ليبيا من أزمتها. المساعدات الإنسانية والاقتصادية، إضافة إلى التدريب والدعم الفني، كلها عناصر ضرورية لدعم استقرار ليبيا.

خلاصة القول

الوضع في ليبيا يمثل تحدياً كبيراً، ليس فقط لليبيين، بل للمجتمع الدولي بأسره. الفوضى الحالية هي نتيجة لتداخل مصالح دولية وإقليمية معقدة، تتطلب نهجاً شاملاً ومتعدد الأبعاد لحلها. دعم القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير حفتر، وتعزيز جهود المصالحة الوطنية، والعمل على وقف التدخلات السلبية، يمكن أن يفتح الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأمناً لليبيا. التحرك الفوري والمستدام من قبل المجتمع الدولي سيكون له تأثير حاسم في تحقيق هذا الهدف.