عادل كرموس لـ”أخبار ليبيا 24″: مفوضية الانتخابات متهمة بعرقلة الاستفتاء على الدستور

أخبار ليبيا 24

تعليقاً على اجتماع المجلس الأعلى للدولة التاسع والتسعون، وفي تصريحات خاصة لـ”أخبار ليبيا 24″ أكد عادل كرموس، عضو المجلس، أنهم يتابعون مستجدات ملف الاستفتاء على الدستور، وآخرها القرار الصادر من محكمة الزاوية الابتدائية والذي يقضي بضرورة طرح الدستور على الشعب الليبي والاستفتاء الشعبي.

مجلس الدولة أقّر قانون الاستفتاء على الدستور

وأوضح “كرموس”، أن المجلس الأعلى هو سلطة تشريعية مثل مجلس النواب، وكِلا المجلسين أقرّا قانون الاستفتاء على الدستور، والمفوضية العليا للانتخابات متهمة بكونها معرقلة للأمر، وعليها الاستجابة للمطالب الشعبية بالوصول إلى الاستفتاء على الدستور باعتباره حق أصيل لكل الليبيين.

حول بيان الهيئة التأسيسية للدستور

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بياناً تعقيباً على قرار محكمة الزاوية الابتدائية، مؤكدةً أن الحكم ينسجم مع الإعلان الدستوري المؤقت الذي كلف الهيئة التأسيسية دون غيرها بمهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، ويتسق مع ما انتهت إليه الأحكام القضائية السابقة من حق الشعب الليبي في التعقيب على أعمال الهيئة عبر استفتاء عام وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وأوضحت الهيئة أن الحكم الصادر ينسجم أيضاً مع كتابها الموجه إلى إدارة القضايا بضرورة رفع دعوى قضائية ضد المفوضية وآخرين لإلزامهم بإجراء استفتاء على مشروع الدستور طبقا للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء.

حول النازحين السودانيين واستجابة الأعلى للوضع

وفي سياق آخر، قال عادل كرموس، لـ”أخبار ليبيا 24″، إن مجلس الدولة يدعم كل المؤسسات الحكومية التنفيذية في تعاطيها مع ملف النازحين السودانيين، مؤكداً: “هؤلاء إخواننا، وهم فارون من ويلات الحرب في بلادهم، ولجأوا إلى ليبيا، وقرار مجلس الدولة يحث كافة السلطات الليبية للتعامل مع هذا الملف.”