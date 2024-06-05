طاقم تحكيم زيمبابوي لمباراة ليبيا ومورشيوس

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعيين طاقم زيمبابوي لإدارة مباراة منتخب ليبيا الوطني أمام نظيره منتخب مورشيوس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 للمجموعة الرابعة.

وعقد مساء اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة برئاسة المراقب الجيبوتي وبحضور ممثلي المنتخبين وطاقم التحكيم والمراقبين.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم، إنّه نوقشت جميع الترتيبات المتعلقة بالمباراة، مؤكدًا أنها ستنطلق على تمام الساعة السادسة مساء بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

وأضاف الاتحاد، أن المباراة ستدار من قبل طاقم تحكيم دولي من زبمبابوي، وبحضور مفتوح للجماهير الرياضية.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم، إن منتخب ليبيا سيظهر بالغلالة الحمراء والسوداء، بينما سيظهر المنتخب الضيف باللباس الأبيض.

منتخب ليبيا أمام فرصة كبيرة

المنتخب الوطني يدخل المباراة وفي رصيده أربع نقاط، في ثالث الترتيب متساويًا مع صاحب الترتيب الأول منتخب الكاميرون في النقاط، وكذلك منتخب كاب فيردي صاحب الترتيب الثاني.

في المقابل يدخل منتخب موريشيوس في خامس الترتيب بنقطة واحدة. وفي ذات المجموعة يستقبل منتخب أنغولا على أرضه منتخب إسواتيني والكاميرون على أرضها تواجه كاب فيردي.

ميتشو مدرب المنتخب الوطني وضع قائمته خالية من اللاعبين المحترفين بحجة أنهم رفضوا الانضمام للمنتخب، حسب قوله.

ومطالب منتخب ليبيا بالفوز على موريشيوس بأكثر عدد من الأهداف والتعادل في مباراته التي تليها أمام منتخب كاب فيردي- الرأس الأخضر-، لتعزيز مركزه في المجموعة الرابعة.