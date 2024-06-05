صندوق الإعمار يتجهز لصيانة مراكز الشرطة والمقرات الأمنية في درنة

أخبار ليبيا 24

يتجهز صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لصيانة مراكز الشرطة والمقرات الأمنية المتضررة جراء إعصار دانيال في درنة.

وفي هذا الإطار، بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار رفقة الفريق عبدالباسط بوغريس رئيس الغرفة الأمنية – درنة مع جميع الأجهزة الأمنية في درنة.

وجاء الاجتماع، بحسب صندوق الإعمار، للوقوف على مواقع مراكز الشرطة والمقرات الأمنية المتضررة بسبب إعصار دانيال لتوجيه الشركات العاملة، للبدء في إعادة إعمارها وتطويرها بشكل كامل.

جولة مدير صندوق الإعمار

مدير عام صندوق الإعمار أجرى ليلة أمس رفقة بوغريس جولة في درنة للوقوف على سير العمل في مشاريع الإعمار بمواقع الجسور غرب المدينة.

واجتمع بالقاسم حفتر مع شركة المقاولون العرب للاطلاع على حجم الإنجاز، كما تفقّد بعد ذلك موقع جامعة درنة.

في سبتمبر 2023 تعرضت درنة لدمار كبير جراء الفيضانات الناتجة عن “إعصار دانيال”، ومن بين ما تعرض للدمار مراكز الشرطة والمقرات الأمنية الواقعة وسط المدينة. ويعمل صندوق الإعمار على إجراء أعمال الصيانة والتطوير والبناء، التي تشمل البنى التحتية ومشاريع الإسكان والمرافق الصحية والتعليمية والرياضية والطرق والجسور.

وقبل يومين زار وفد من ممثلي الشركات الفرنسية مدينة درنة، حيث قام بعرض شروح تفصيلية عن الشركات الفرنسية المُتخصصة في مجالات الإعمار وإدارة المستشفيات وإنشاء السدود وأنظمة الحماية من الفيضانات وتحصين الشواطئ وحماية المدن من مخاطر الكوارث، بالإضافة الى شبكات الصرف الصحي وتدوير النفايات.