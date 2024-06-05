روديغر: على ألمانيا أن تتعلم الغريزة القتالية من ريال مدريد

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قال المدافع أنطونيو روديغر، اليوم الأربعاء، إن بوسع ألمانيا أن تتعلم من ريال مدريد المتوّج حديثا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كيفية تقديم الضربة القاضية والفوز بالمباريات.

وتوّج روديغر بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الأسبوع الماضي، بعد فوزه على بوروسيا دورتموند 2-0، الذي سنحت له العديد من الفرص للتسجيل، خاصة في الشوط الأول.

كان هذا هو الفوز الخامس عشر لريال مدريد بكأس أبطال أوروبا، بعد أن لم يخسر في النهائيات لأكثر من 40 عامًا.

تصريحات روديغر

وقال روديغر في مؤتمر صحفي بمقر المنتخب الوطني في هيرتسوجيناوراخ: “(ألمانيا وريال مدريد)، هذان زوجان مختلفان من الأحذية”.

وأضاف: “هنا لدينا نظام جيد جدًا يناسب أسلوب لعبنا، لكن ما يمكننا أخذه معنا من مدريد هو تلك الغريزة القاتلة”.

وتابع روديغر: “كانت مباراتنا الأخيرة ضد أوكرانيا جيدة للغاية.. ولكن الشيء الذي كان ينقصنا هو الأهداف وهذا ما يمكننا تعلمه من مدريد”.

وسيطر الألمان، يوم الاثنين، على أوكرانيا المشاركة في بطولة أوروبا، حيث سددوا في إطار المرمى وأهدروا مجموعة من الفرص الذهبية للتسجيل قبل أن تهتز شباكهم تقريبًا في الدقيقة الأخيرة.

لقد أهدروا نفس القدر في نهائيات كأس العالم 2022 التي شهدت خروجهم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وتواجه ألمانيا اليونان، يوم الجمعة، في مباراتها الودية الأخيرة قبل أن تبدأ بطولة أوروبا 2024 بمباراتها الافتتاحية في 14 يونيو ضد اسكتلندا في المجموعة الأولى. كما أنهم يلعبون مع المجر وسويسرا في مجموعتهم.

وقال روديغر: “إن الترقب في بلادنا هائل.. يوم الجمعة لدينا اختبار أخير مهم.. إنه مهم لثقتنا، من المهم إثارة جماهيرنا في هذا الاختبار النهائي”.

وأضاف: “علينا أن نكون متواضعين.. نعلم جميعًا ما حدث في البطولات الماضية.. الطريق للوصول إلى هنا شهد صعودًا وهبوطًا.. المهم هو أن نلعب مباراة أولى جيدة جدًا ثم نرى ما سيحدث في بقية البطولة”.