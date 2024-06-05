خوري تؤكد على دور نشطاء المجتمع المدني في رسم مستقبل ليبيا

جدّدت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التزام البعثة في دعم أصوات النساء والشباب والمجتمع المدني للمشاركة في العملية السياسية ورسم مستقبل ليبيا.

خوري، وخلال لقائها بـ15 ناشطة وناشطاً مدنياً من منظمات المجتمع المدني؛ عبّر الناشطون عن «أملهم في إنهاء الانقسامات السياسية، وتحقيق استقرار مستدام، وتوسيع المشاركة والتمثيل السياسيين، وتحسين الخدمات الأساسية» بحسب منشورٍ لبعثة الأمم المتحدة عبر منصة فيسبوك.

وفي هذا الصددّ.. بحثتْ خوري في بنغازي مع الناشطات في مجال حقوق المرأة، «اللائي عبرن عن وجهات نظرهن بشأن ضرورة تلبية الاحتياجات السياسية والاقتصادية والتنموية لليبيين، وتحقيق التمثيل الهادف للمرأة في العملية السياسية ومنتديات صنع القرار» بحسب المنشور.

وخلال الاجتماعين المنفصلين، عبر النُشطاء عن إحباطهم «إزاء عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية» وفقَ منشور البعثة الأممية للدعم في ليبيا

إلى ذلك.. جدّدتْ خوري خلال مباحثاتٍ مع عددٍ من قادة منسقي عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية، التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإشراك كافة الأطراف الليبية في العملية السياسية.

وأكدتْ خوري على أهمية الدور الفاعل للأحزاب السياسية في مساءلة السلطات عن احترام مبادئ الحكم الرشيد وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين واحترام حقوق الإنسان، بحسب منشور البعثة الأممية.

وتباحث الطرفان بمقر البعثة؛ آليات وسُبل الدفع بالعملية السياسية وحاجة الأطراف السياسية إلى مقاربة شاملة.