حماد يناقش الخطط المستقبلية مع المجلس الجديد لشركة البريد والاتصالات

أخبار ليبيا 24

عقد أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية اجتماعاً مع مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وعرض استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

إعادة تشكيل مجلس الإدارة ومناقشة مهامه

يأتي هذا الاجتماع عقب تشكيل مجلس الشركة الحديث والذي تولى مهامه تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة، واطلع حماد بشيء من التفصيل على استراتيجية عمل الشركة وأهدافها المستقبلية، وسبل تطوير قطاع الاتصالات، وتحسين وتنويع الخدمات في إطار رؤية موحدة للفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بحسب ما نشرته الحكومة على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وأكد حماد على دعمه التام لكافة جهود الشركة التي تعتبر من أعرق الشركات العامة في الدولة الليبية، والوقوف إلى جانبها لتذليل كافة الصعاب والعراقيل، من أجل أداء المهام بكفاءة، وتطوير البنية التحتية للقطاع.

وهنّأ حماد أعضاء مجلس الإدارة المشكل حديثاً من الجمعية العمومية للشرك’، متمنياً لهم التوفيق، والنجاح للنهوض بقطاع الاتصالات بالبلاد، وخدمة المواطن الليبي على أكمل وجه.

المؤتمر الأول للتكنولوجيا والابتكار

وفي سياق آخر، ودشنت الحكومة الليبية مطلع الأسبوع الجاري، المؤتمر الأول للتكنولوجيا والابتكار، الذي حضر حفل افتتاحه كل من وزير : التعليم التقني والفني فرج خليل سالم، والصحة عثمان عبدالجليل، والتربية والتعليم جمعة الجديد، والنائبة بمجلس النواب سلطنة المسماري.

يناقش المؤتمر عدد من القضايا المهمة في قطاع التكنولوجيا والاتصال، وإقامة عدد من المحاضرات سلطت الضوء على أبرز التطورات التقنية الحديثة. كما جرى تقديم 42 ورقة بحثية من الباحثين المشاركين، إضافةً إلى جولة استعراضية وتفاعلية للحضور في المعرض المرافق للمؤتمر.