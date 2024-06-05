يعد الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم بعد الماء، والكثير من الليبيين يبدأون يومهم بكاس من الشاي لوحده أو ممزوج مع الحليب، ويستهلك العالم كميات ضخمة من الشاي بمختلف أنواعه،

وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” إلى إنتاج حوالي 6.7 مليون طن من الشاي (الأسود والأخضر وغيره) حول العالم في 2022.

تخصيص يوم عالمي للشاي

وخصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحادي والعشرين (21) من مايو كل عام باعتباره اليوم العالمي للشاي، بسبب أهميته الثقافية والاقتصادية حول العالم، وباعتباره مصدرًا رئيسيًا للتوظيف والدخل للملايين وخاصة في الدول النامية.

ويمثل إنتاج الشاي وتصنيعه مصدر أساسي للعيش لملايين الأسر، وخاصة في البلدان النامية، إّ ترتكز اقتصادات الدولة المصدرة للشاي على صناعته ومقدار الدخل الوطني من مزارع الشاي.

وتعتبر الصين أكبر منتج ومصدر للشاي في العالم، كما أنها أكبر سوق لاستهلاكه أيضًا، إذ بلغت قيمة سوق الشاي بها (بما يشمل مبيعات الاستهلاك الداخلي والخارجي المقدرة بأسعار التجزئة) 11,1 مليار دولار في 2023.

هذه الأرقام الكبير تجعل سوق الشاي في الصين تزيد بحوالي 6 أضعاف مقارنة مع الهند، صاحبة المركز الثاني بإجمالي مبيعات قدرها 16.6 مليار دولار.

ووفقا لدراسة أجرتها (أستيتا) المتخصصة في اجراء المسوحات عالمياً، وخلال الفترة من أبريل 2022 وحتى مارس 2023 درست مواطني بعض الدول المختارة الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 64 عامًا لتوضيح معدل تناول مشروب الشاي.

وبحسب المسح فإن مواطني دولة تركيا يستهلكون الشاي بشكل يومي وبمعدلات كبيرة، فحوالي تسعة من بين كل عشرة أشخاص يحتسون الشاي ويشتهر الشاي التركي بكؤوسه المميزة.

وكذلك في كينيا التي تعد من بين الدول المنتجة والمصدرة الرئيسية للشاي في العالم، قال 83% من المشاركين بالمسح بها إنهم يشربون الشاي بصورة منتظمة.

تعرف على أكبر أسواق الشاي في العالم

الصين. المرتبة الأولى

الهند المرتبة الثانية

اليابان المرتبة الثالثة

الولايات المتحدة. المرتبة الرابعة

البرازيل المرتبة الخامسة

تركيا المرتبة السادسة

تايلاند المرتبة السابعة

إندونيسيا. المرتبة الثامنة