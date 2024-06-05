تأجيل كأس أفريقيا 2025 بالمغرب بسبب مونديال الأندية

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل نهائيات كأس أفريقيا 2025 ستة أشهر حتى بداية عام 2026.

وكان من المقرر أن تقام نهائيات كأس أفريقيا 2025 في المغرب في يونيو المقبل، لكن ذلك تعارض مع

الموسعة التي تضم 32 فريقا، والتي ستقام في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

سيكون لأفريقيا أربعة فرق في كأس العالم للأندية ومن المرجح أن يتم اختيار العديد من هؤلاء اللاعبين للمشاركة في كأس الأمم.

أومبا: هذا هو موعد نهائيات كأس أفريقيا 2025

وقال الأمين العام فيرون موسينجو أومبا لـ “بي بي سي” إن نهائيات كأس أفريقيا 2025 ستقام في أوائل عام 2026.

وستكون هذه ضربة للمغرب الذي يأمل في استغلال البطولة الصيفية لتسليط الضوء على صناعة السياحة المزدهرة وإثبات قدرته على تنظيم بطولة كبرى قبل كأس العالم 2030، التي تستضيفها بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.

وقال موسينجو أومبا: “يمكننا اللعب بعد كأس العالم للأندية، لكن هل هذا جيد لمصلحة اللاعبين الذين لعبوا طوال الموسم ثم يسافرون إلى أمريكا للعب (ثم) يأتون على الفور للعب في كأس الأمم الأفريقية؟”. وقال لـ “بي بي سي”: “الجدولة كابوس للجميع”.

وتعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لانتقادات أيضًا بسبب عدم قدرته على تحديد مواعيد نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات هذا العام، والتي تقام أيضًا في المغرب.

وهناك أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن النسخة الثانية من الدوري الأفريقي لكرة القدم، الدوري الممتاز الجديد في القارة الذي تم إطلاقه العام الماضي.

لعبت ثمانية أندية مختارة للحصول على جوائز مالية قياسية في مسابقة خروج المغلوب التي امتدت لمدة شهرين.

وعد رئيس (كاف) باتريس موتسيبي، بأن النسخة المقبلة ستتكون من 24 فريقًا، لكن (كاف) أعلن يوم الثلاثاء أن مراحل المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي الموسم المقبل ستقام في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهي التواريخ التي اعتمدها الدوري الأفريقي لكرة القدم العام الماضي.