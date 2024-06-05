بوزقية يفتتح المؤتمر الأول لوزارة الدولة لشؤون السلطة التشريعية في بنغازي

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انعقد بمدينة بنغازي مؤتمر هو الأول من نوعه لوزارة الدولة لشؤون السلطة التشريعية تحت شعار ” مؤتمر تقويم وقياس السياسات المالية و الإدارية ” تستعرض الوزارة المستحدثة قريباً، مقترحاتها للاستجابة لملاحظات ديوان المحاسبة وتقديم خطط استراتيجية لمعالجة الأوضاع بكافة أجهزة الدولة.

الوزير يوضح اهداف وزارته وخططها

وألقى الدكتور محمد بوزقية وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، كلمة ترحيبية أشاد خلالها بدعم رئيس وزراء الحكومة الليبية بقيادة الدكتور أسامة حماد و السادة أعضاء مجلس النواب، لهذه الوزارة المستحدثة والتي تعمل عل أن تكون حلقة الوصل بين الجهات التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب و الدولة ، والحكومة بوصفها الجهة التنفيذية والجهات التابعة لها، وتقليص الفجوة مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتطوير عمل القطاعات الحكومية والاستجابة لطلبات المواطن.

وقال بوزقية في كلمته الافتتاحية للمؤتمر “إن الوزارة ستكون مساهمتها فاعلة في تصحيح الأوضاع ومعالجة القوانين من خلال التواصل مع الجهات التنفيذية و التشريعية” مؤكداً أن لدى الوزارة خططاً استراتيجية ورغبة شديدة في العمل خارج أسوارها بالانفتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة جميعاً، وذلك للمساهمة في البناء و الاستقرار واستثمار الإمكانيات الموجودة عبر التشبيك مع مختلف التخصصات، موضحاً أن هذا المؤتمر يأتي ضمن الاهتمام المتزايد للسلطات المختلفة، سواءً التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالقطاع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد البشرية داخل البلاد وخارجها.

وأكد بوزقية أن المؤتمر يختص بتحرير بعض الملاحظات والمخالفات لتقارير ديوان المحاسبة المتكررة و تقديم مقترحات معالجة لها، كما يبحث بعض التوصيات الخاصة بالنظام القانوني للرقابة في بلادنا .

هذا وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس النواب إبراهيم الزغيد، وأحمد الشارف، و انتصار شنيب، ووزير المواصلات عبد الحكيم الغزيوي، ووزير الشؤون الأفريقية المفوض السيد عيسى عبد المجيد ووزير السياحة علي قلمه.