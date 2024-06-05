بن قدارة يوجه بزيادة إنتاج النفط ليصل إلى مليونيّ برميل يومياً

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تدفع المؤسسة الوطنية للنفط كافة العاملين بها من شركات وأفراد إلى زيادة إنتاج النفط، لتغطية النفقات المهولة التي تصرفها المؤسسات الحكومية الأخرى والتي تقدر بالمليارات بحسب تقارير مصرف ليبيا المركزي، في وقت ينتشر فيه الفساد، ويفضحه ديوان المحاسبة من وقت لآخر.

لجنة زيادة إنتاج النفط تستعرض تقريرها على المؤسسة

وفي اجتماعه مع لجنة متابعة تنفيذ خطة زيادة الإنتاج، شدد فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، على ضرورة زيادة الإنتاج العام من النفط، والحرص على متابعة عمل الفرق بشكل يومي وأسبوعي، مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم كافة التسهيلات لهذه الفرق لمواصلة عملها على أحسن وجه، للوصول لمستهدفات الإنتاج في كل الشركات التابعة للمؤسسة.

وحضر الاجتماع كل من د. خليفة عبدالصادق، رئيس لجنة زيادة الإنتاج، وهو أيضا عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج، وقدم إحاطته لسير عمل اللجنة أمام الحاضرين.

وتعمل ليبيا على زيادة انتاج النفط ليصل إلى مليونيّ برميل في اليوم، وفق تصريح صادر عن فرحات بن قدارة، خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، في مايو الماضي.

وتستنزف حكومة الدبيبة موارد الدولة عن طريق إنشاء مشاريع، تزيد من نسب الفساد.

وأكد على بن قدارة، خلال الاجتماع مع الدبيبة، على ضرورة الالتزام بالجدول الموضوع للمشروعات التي تتولاها المؤسسة الوطنية للنفط، وتوفير التدفقات المالية لتحقيق مستهدف زيادة الإنتاج، والإفصاح عن التعاقدات والإجراءات كافة التي اتخذتها المؤسسة والشركات التابعة لها.