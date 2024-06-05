بحيرة الطرونة الحمراء.. جوهرة الصحراء الليبية التي لم تكتشف بعد

في قلب الصحراء الكبرى، بعيدًا عن الصخب والضجيج، تلمع جوهرة مخفية في جنوب غرب ليبيا. هنا، تتكشف أعجوبة الطبيعة بألوانها الغريبة وجمالها الفريد في بحيرة الطرونة الحمراء، إحدى عجائب الصحراء الكبرى التي لم تنل نصيبها من الشهرة بعد. صباح الخيرات، من بحيرة الطرونة الحمراء، حيث يلتقي الجمال بالغموض، ويعانق السحر الطبيعة.

@sbenkes #ليبيا،🇱🇾 بحيرة (الطرونة الحمراء) المعروفة ببحيرة الدم: تقع على بعد 90 كم شمال شرق مدينة أوباري، وتبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 1180كم . وتمتاز البحيرة بوجود مادة الطرونة الحمراء (بيكربونات الصوديم)، وهذه المادة غالية الثمن وتدخل في صناعات عديدة.. ♬ original sound – Sbenkes

تُحيط الرمال الذهبية بالبحيرة، لكن ما يلفت الأنظار هو اللون الأحمر الذي يكسو سطح الماء. هذا اللون العجيب يمنح البحيرة جاذبية خاصة، فهو لون مخالف لما اعتدنا رؤيته في المياه. يعزز هذا التباين الجمالي السواد الذي يلون الجزء الآخر من البحيرة، مما يجعلها تبدو وكأنها لوحة فنية رسمتها يد الطبيعة.

يتساءل الكثيرون عن سبب هذا اللون الأحمر الساحر. الحقيقة أن السر يكمن في طحالب تعرف باسم دونالييلا (Dunaliella species). هذه الطحالب تمتلك قدرة فريدة على إنتاج صبغة حمراء لزيادة امتصاص الضوء، مما يساعدها على تصنيع المركب الحيوي ATP، مصدر الطاقة الأساسي للكائنات الحية. إن وجود هذه الطحالب ليس جديدًا في عالم الطبيعة، فهي معروفة بدورها في تحويل مياه البحيرات والبرك إلى اللون الأحمر أو الوردي، مما يضفي على المشهد لمسة من الغموض والجمال.

في الماضي، كان الناس يسكنون بجوار بحيرة الطرونة ويستخرجون الملح منها، وهو ما عرف بـ”الطرونة”. كانت هذه التجارة مصدر رزقهم، لكن الآن أصبحت القرية المحيطة بالبحيرة خاوية. لم يبقَ سوى آثار البيوت القديمة التي عفا عليها الزمن، وتجوب الغربان والثعالب والذئاب والطيور المهاجرة محيط البحيرة، لتضفي على المكان هالة من السكون والعزلة.

قد يتساءل البعض لماذا أصبحت القرية مهجورة؟ الإجابة تكمن في بعد المسافة وصعوبة الوصول إليها مقارنةً ببحيرات أخرى مثل أم الماء وقبرعون، التي تجذب عددًا أكبر من الزوار. بالإضافة إلى ذلك، فإن بحيرة الطرونة ليست مناسبة لنشاطات السباحة، مما يقلل من جاذبيتها كوجهة سياحية.

لكن، رغم قلة الزوار، فإن بحيرة الطرونة تحمل قيمة سياحية كبيرة. إن السكون الذي يخيم على المنطقة والقرى المهجورة يضيفان للمكان طابعًا فريدًا، حيث أصبحت زيارة القرى المهجورة نوعًا من السياحة القائمة بذاتها. رؤية البيوت القديمة المهجورة، والشعور بروح المكان، تجعل الزائر يعيش تجربة تاريخية وبيئية مميزة.

في الصباح الباكر، عندما تعكس أشعة الشمس الأولى على سطح البحيرة، يزداد جمال اللون الأحمر بريقًا وتألقًا. إنها لحظة ساحرة، تشعر فيها بأنك تعيش في عالم آخر بعيد عن صخب الحياة العصرية. وبينما تتجول في محيط البحيرة، قد ترى ذئبًا يختبئ بين الصخور أو ثعلبًا يتسلل في الظل، لكن من الصعب التقاطهم بالعدسة، فهم جزء من هذا المشهد الطبيعي البري.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بحيرة مشابهة في السنغال تتميز بنفس اللون الأحمر، وهي بحيرة ريتبا. هذه البحيرة أصبحت مشهورة عالميًا، حيث يعمل المسؤولون الآن على إضافتها إلى قائمة التراث العالمي. ربما يكون هذا مؤشرًا على أن بحيرة الطرونة تستحق نفس الاهتمام، فقد حان الوقت لتسليط الضوء على هذه الجوهرة المخفية في قلب الصحراء الكبرى.

إن زيارة بحيرة الطرونة ليست مجرد رحلة إلى موقع سياحي، بل هي تجربة غنية تأخذك في رحلة عبر الزمن. هنا، يمكنك أن تتخيل كيف كانت الحياة في القرية المهجورة، وتشعر بعظمة الطبيعة التي تتجلى في هذه البحيرة الفريدة. إن اللون الأحمر الذي يزين المياه، والسواد الذي يحيط به، يعكسان تباينًا مذهلاً يجعل من هذه البحيرة مقصدًا يستحق الاكتشاف.

ختامًا، تبقى بحيرة الطرونة الحمراء علامة فارقة في قلب الصحراء الكبرى، تنتظر من يكتشفها ويقدر جمالها. إنها دعوة مفتوحة لكل محبي الطبيعة والمغامرات لزيارة هذا المكان الفريد والاستمتاع بجماله الخلاب وسحره الغامض. إن قصة بحيرة الطرونة هي شهادة حية على قدرة الطبيعة على إبهارنا وجذبنا إلى أعماقها، حيث نجد السلام والجمال في أبسط صورها وأكثرها روعة.