بايدن يفضح مقترح إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على الضغط على إسرائيل للموافقة على مقترح حماس بشأن إنهاء الحرب، ووقف إطلاق النار الدائم، ومن جانبها دعت السلطات المصرية الفصائل الفلسطينية لعقد مشاورات للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

إسرائيل تراوغ للموافقة على المقترح

ولكن تسعى إسرائيل إلى اخذ ضمانات كبرى، من أمريكا تمكنها من استئناف الحرب متى ما شاءت بعد انتهاء المرحلة الأولى من المقترح، فيما تسعى حماس للوصول إلى اتفاق يقضي بالوقف النهائي للحرب.

وبحسب تصريحات صحفية لحماس حول هذه الهدنة تقول إنها تريد ضمانات واضحة بوقف الحرب، لا تحمل أي تفسيرات أو تأويلات. مُشيرة أن إسرائيل تسعى إلى استئناف الحرب وفقاً لشروطها الماكرة، ولن تتعهد بوقف إطلاق النار، إذ تتعمد إسرائيل على استخدام نصوص غامضة قابلة للتفسير والتأويل.

بايدن يستعرض مقترح إسرائيل

واستعرض الرئيس الأمريكي بايدن الجمعة الماضية مقترحاً قال إنه مقترح إسرائيلي ينص على إطلاق سراح بقية المحتجزين الأحياء من النساء والمسنين والمرضى لدى «حماس»، خلال مرحلة أولى مدتها ستة أسابيع، تجري خلالها مفاوضات بشأن شروط وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين الأحياء المتبقين في المرحلة الثانية، على أن تشهد المرحلة الثالثة تسليم جثث المحتجزين، وبدء خطة إعادة إعمار غزة بدعم دولي، واعتبره اليمين الإسرائيلي أنه فضيحة بحق نتنياهو على إثر تصريحات بايدن اشتعلت الآراء داخل إسرائيل ضد حكومة نتنياهو الذي دعاه إلى إنكار المقترح وقال إنه لن يتخلى عن أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على حماس، واستعادة المحتجزين، وأكد أن وصف بايدن للمقترح ليس دقيقاً، وإنه لا يتضمن استعداد إسرائيل لوقف الحرب.