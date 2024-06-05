الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور: المفوضية العليا للانتخابات أجرمت بحق الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24

في الوقت الذي ينتاب المشهد السياسي الليبي الجمود، والصراع المستمر بين السلطات الحاكمة، بفرض شرعيتها، أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بياناً على خلفية صدور قرار محكمة الزاوية، والذي يقضي بحق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قِبل الهيئة منذ سنوات طوال.

الهيئة تتهم العليا للانتخابات بتعطيل الاستفتاء

وبحسب البيان فإن الهيئة تحمّل كافة المسؤولية القانونية للمفوضية العليا للانتخابات، مؤكدة أنها تعمل على تعطيل إجراء الاستفتاء على الدستور، ومخالفة للقانون الليبي الذي يعاقب عليه قانون العقوبات بنص المواد (204 و 217 و 234).

ماجاء في البيان

وتعليقاً على حكم محكمة الزاوية الابتدائية الصادر بتاريخ 28 مايو 2024 أكدت الهيئة في بيانها على ” نؤكد على أن حكم محكمة الزاوية يأتي انسجاماً مع ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت الذي أناط بالهيئة التأسيسية دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وتأكيداً على ما انتهت إليه الأحكام القضائية السابقة من حق الشعب الليبي في التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية عبر استفتاء عام وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك؛ وهو ما ينسجم ويتوافق مع كتابنا الموجه الى إدارة القضايا بضرورة رفع دعوى قضائية ضد المفوضية وآخرين لإلزامهم بإجراء استفتاء على مشروع الدستور طبقا للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء”.

وطالبت الهيئة جميع أبناء الشعب الليبي، بالتمسك بحقهم الشرعي للإستفتاء على الدستور، فهو الوثيقة القانونية العليا والتي تحمي حقوق المواطنين وتكفل التداول السلمي على السلطة، وإنهاء حالة المرحلة الانتقالية التي أرهقت الوطن.

وفي الختام دعت الهيئة كافة الجهات الداخلية والخارجية لدعم الليبيين للوصول إلى هذا الاستحقاق، وعلى وجه الخصوص البعثة الأممية، مشيرة إلى ضرورة احترام أحكام القضاء الليبي.