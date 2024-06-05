منها 1.1 مليار نفقات تسييرية.. المصرف المركزي: إنفاق ليبيا في 5 أشهر بلغ 32.8 مليار

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بلغ حجم إنفاق ليبيا خلال الفترة من 01 يناير إلى 31 مايو 2024 نحو 32.8 مليار دينار ليبي، وفق بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء.

وتضمن الإنفاق 20.4 مليار دينار على الباب الأول (المرتبات)، وذلك من دون مرتبات شهر مايو لورودها بعد نهاية الشهر، حسب توضيح المصرف المركزي.

وتضمنت النفقات، في بيان الإيراد والإنفاق لشهر مايو 2024، 1.1 مليار دينار ليبي على الباب الثاني (النفقات التسييرية)، كما تضمنت 4.4 مليار دينار نفقات على الباب الرابع (الدعم).

وأوضح المصرف المركزي، إلى أنّه لم تنفق أية مبالغ على البندين الثالث (التنمية) والخامس (الطوارئ).

وشمل الإنفاق 4.4 مليار دينار على الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، و2.5 مليار دينار على الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء.

توضيح مصرف ليبيا المركزي

وأوضح المصرف المركزي، أن بند الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط هو استكمال للميزانية الاستثنائية المقررة خلال العام 2023 لصالح المؤسسة.

وقال إنها تغطي الأبواب الثلاثة: الأول بقيمة 1.3 مليار دينار، الثاني بقيمة 1.2 مليار دينار، والثالث بقيمة 1.9 مليار دينار.

كما أوضح أن بند الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء هو كذلك استكمال للميزانية الاستثنائية المقررة خلال العام 2023 لصالح الشركة، وتغطي نفقات الباب الثالث.

وكان حجم الإنفاق في بيان إبريل 2024، قد بلغ نحو 26 مليار دينار.