الكبير يبحث مع البنك الإسلامي تعزيز دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد

بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع هبة أحمد الرئيس التنفيذي لصندوق البنك الإسلامي للتنمية؛ آليات تعزيز دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد، وتفعيل دور المؤسسات المعنية بدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.

الكبير، وخلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لصندوق البنك الإسلامي للتنمية في طرابلس، ناقشَ خُطط تأسيس الصندوق الوقفي التضامني، بحسب منشور لمصرف ليبيا المركزي عبر منصة فيسبوك.

وبحسبِ منشور مصرف ليبيا المركزي، يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المباحثات التي يُجريها «مصرف ليبيا المركزي والفريق الفني والاستشاري من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الليبية المختصة بدعم المشروعات لاتخاذ الخطوات العملية لتأسيس الصندوق الوقفي التضامني» وفقَ المنشور.

وفي وقتٍ سابق… اقشَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي مع فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي؛ آليات تعزيز دور الصندوق في دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقةوفقَ منشور لمصرف ليبيا المركزي عبر منصة فيسبوك.

واستعرضَ الكبير خلال اجتماعٍ افتراضي؛ إستراتيجية صندوق النقد العربي للعمل وفقًا لتطورات المشهد الاقتصادي في المنطقة العربية، بحسب منشور لمصرف ليبيا المركزي عبر منصة فيسبوك.

وفي سياقٍ منفصل… ناقش الكبير، مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي؛ خُطط تحقيق الاستقرار المالي، ومتابعة آثار انتشار العملة المزورة مجهولة المصدر والكمية.

كما تابع الكبير مع الفريق الأممي؛ مستجدات الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي وجهود المركزي في تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية ومتابعة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة بقرارات من لجنة العقوبات لمجلس الأمن، بحسبِ مصرف ليبيا المركزي.