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الدينار يرتفع أمام الدولار في السوق الموازية

الدينار يستقر أمام العملات العربية

5 يونيو، 2024 10:05 ص
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الدينار- الدولار
الدينار- الدولار

 

أخبار ليبيا 24 

سجلَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية انخفاضًا ملموسًا بواقع ثلائمة درهم، مسجلاً 6.82 دينار، بعد أن بلغ في تعاملات الثلاثاء في السوق الموازية مستوى 6.85 إلا أن هذا السعر يعد مرتفعًا مقارنة بمستويات شهر أغسطس من العام 2023 عندما كان يتداول الدولار في السوق الموازية بـ5.15 دينار للدولار الواحد.

بدوره انخفضَ سعر صرف اليورو في السوق الموازية بمعدل مئتي درهم، مسجلاً 7.33 دينار، ةبعد أن بلغ في تعاملات الثلاثاء مستوى 7.35 دينار.

الدولار-أمام-الدينار
الدولار-أمام-الدينار

العملات الأجنبية في السوق الرسمية

أما في السوق الرسمية… استقرَ سعر صرف الدولار أمام الدينار عند مستوى 4.83 دينار، في حين تراجع اليورو بمعدل مئة درهم عند مستوى 5.26 دينار لليورو الواحد، أما الجنيه الاسترليني فقد ارتفعَ إلى 6.17 دينار.

العملات العربية

وعلى صعيد العملات العربية… سجل سعر الريال السعودي استقرارًا أمام الدينا بـ 1.29 دينار، في حين جرى تداول الدينار التونسي بـ 1.55 دينار ليبي، أما الدرهم الإماراتي فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا عند 1.32 دينار، بدورها استقرت الليرة التركية عند 0.15 دينار ليبي، بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي.

ضوابط بيع الدولار واليورو 

وفي وقتٍ سابق، وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتنفيذ قرار فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بشكل مؤقت، وذلك بعدما أصدر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، بحسب مجلس النواب

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5 يونيو، 2024 10:05 ص
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