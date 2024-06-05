الحويج يتباحث مع عميدي جالو ونالوت لإنشاء منطقة صناعية بالبلديتين

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التقى محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية مع عميدي بلديتي نالوت وجالو، وتناقشوا حول آلية تنظيم الأنشطة التجارية في بلديتي جادو ونالوت، حيث ناقش مقترح إنشاء منطقة صناعية خاصة بهما.

تنمية بلديات المنطقة الغربية

وبحسب بيان الوزارة على صفحتها بفيسبوك فإن الوزير تناقش مع البلدي حول تطوير اقتصاد البلديتين وفتح آفاق للاستثمار بهما، عن طريق الموارد البشرية من أبناء المدينتين، وتوظيف الموارد الطبيعية في البلديتين لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية مما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

جاء هذا اللقاء بحضور كل من عميد بلديتي جالو ونالوت و بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الدولية للتنمية والاستثمار القابضة الصديق اللب، بمقر ديوان الوزارة في طرابلس.

واستعرض العميدان مقترح إقامة المنطقة الصناعية في المدينتين، بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والحكم المحلي، وذلك في إطار تنشيط الحركة الصناعية والتجارية مع الدول الحدودية مثل تونس والجزائر، وتوطين الصناعات والمساهمة في خلق فرص العمل ودعم التنمية المكانية.

تعاون يجمع الوزارة مع جامعة صرمان

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة مطلع الأسبوع الجاري عن تعاون أكاديمي مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في صرمان، لإعداد رؤية لتنمية المنطقة الغربية، تشمل دراسة نشاط المشاريع الزراعية والصناعية ومدى استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة لدعم وتطوير الأنشطة الاستثمارية بالمنطقة.

ومن جانبه وجه الحويج بتشكيل لجنة تعمل على إعداد رؤية واضحة للتنمية الاقتصادية الشاملة بالمنطقة الغربية، واخراط البلديات والقطاعات ذات العلاقة.