التومي وغانيون يبحثان مسألة النزوح الداخلي

ناقشَ بدر الدين التوني، وزير الحكم المحلي، بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسقة الشؤون الإنسانية؛ مسألة النزوح الداخلي وخُطط معالجة هذه المشكلة.

التومي وغانيون ناقشَا في طرابلس؛ آخر تطورات عمليات التعافي وإعادة إعمار مرزق، وآليات تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين.

بدورها قدمت غانيون للتومي «إحاطة مفصلة عن زيارتها لبلديات غدامس، وآوال، ودرج ، وبنغازي ، ودرنة» بحسب ما نشرتهُ وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة منتهية الولاية عبر منصة فيسبوك.

من جانبهِ ثمّن التومي دور اللأمم المتحدة في «تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مشاريع التعاون وتذليل الصعوبات دعم للبلديات، والتنسيق بين الأطراف المعنية لتحقيق التقدم والتطوير في كافة المشاريع المشتركة» بحسب منشور الوزارة.