إغلاق مؤقت لمصانع الأسمدة في مصر بسبب ضغوط إمدادات الغاز

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قالت وزارة البترول في مصر إن إمدادات الغاز ستستأنف التدفق تدريجيا اعتبارا من يوم الخميس إلى مصانع الأسمدة في مصر بعد أن أغلقت العديد من شركات الكيماويات والأسمدة مصانعها بشكل مؤقت.

وقالت الشركات، إن الضغوط المتزايدة بسبب الاستهلاك على شبكة الغاز الطبيعي، أدت إلى تقلبات في العرض.

وأشار البعض إلى ارتفاع درجات الحرارة كسبب للانقطاع، حيث جرى استخدام المزيد من الغاز لتوليد الطاقة.

وأعلن بيان مشترك لوزارتي البترول والكهرباء، اليوم الأربعاء، الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذي اقتصر على يوم أمس فقط، مثلما كان مقرراً له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة عودة الأمور الى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريا من قبل، إذ إن هذا الإجراء كان ضروريًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وفي بيانهما يوم الثلاثاء أعلنت وزارتي البترول والكهرباء، تمديد فترات انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد لمدة ساعة إضافية للسماح بإجراء أعمال الصيانة الوقائية لشبكات الغاز والطاقة الإقليمية، وبسبب زيادة الاستهلاك بسبب موجة الحر.

موجة حر في مصر

وارتفعت درجات الحرارة إلى ما بين 38-40 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد، يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر يومي الخميس والجمعة.

القابضة المصرية الكويتية ومصر للأسمدة وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية قالت إنها ستغلق مصانعها لمدة 24 ساعة حتى يتم الشبكة استقر الضغط.

كما أعلنت المصرية للصناعات الكيماوية وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن الإغلاقات، لكنها لم تحدد جدولا زمنيا.

وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.

وعندما ترتفع درجات الحرارة، يؤدي استخدام مكيفات الهواء إلى زيادة استهلاك الطاقة.

وبدأ انقطاع التيار الكهربائي في البلاد في الصيف الماضي، وجاء بمثابة صدمة للسكان الذين اعتادوا على سنوات من إمدادات الطاقة الموثوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الحكومة، إنها ستكون مؤقتة لكن تخفيف الأحمال استمر بعد انخفاض درجات الحرارة. وبعد توقف مؤقت في وقت سابق من هذا العام بمناسبة شهر رمضان المبارك، استؤنفت التخفيضات اليومية لمدة ساعتين.

وقد دعمت الحكومة أسعار الطاقة بشكل كبير لسنوات، وأرجأت تخفيض الدعم وسط ضغوط اقتصادية على المواطنين والشركات.