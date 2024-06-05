أقراص الأسبرين تساعد على الحماية من الأمراض المتعلقة بالنوم

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يتفق الأطباء ومدربي التنمية، وأخصائي التغذية على أن جودة النوم تؤثر بشكل مباشر وفعال على الصحة العقلية وتقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وبحسب دراسة أمريكية فإن دواء الأسبرين يحد من الأمراض المرتبطة بقلة النوم.

وقال الباحثون على الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية مجلة «Sleep» إن دراستهم قد تعزّز تطوير علاجات جديدة تستهدف المسارات الالتهابية الناجمة عن قلّة النوم.

حول الدراسة

وتعد قلة النوم والذي قد يل عند بعض الحالات إلى أرق خطراً رئيسياً للإصابة بالأمراض المزمنة المتنوعة، مثل أمراض القلب والسّكري والسّمنة. وتشير الأبحاث إلى أن الالتهاب الناجم عن قلّة النوم يلعب دوراً مهماً في الإصابة بهذه الأمراض المزمنة.

قلة النوم في الليل تسبب في نشاط الجهاز المناعي وبالتالي يؤدي لارتفاع مستويات البروتينات الالتهابية في الجسم، على الرغم من أهميتها في الجسم إلا أن تراكمها يؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

وأجرى الفريق دراسته لرصد دور الأسبرين، المعروف بتأثيراته المضادة للالتهابات، في التخفيف من المسارات الالتهابية الناجمة عن قلّة النوم، مقارنةً بالدواء الوهمي، عبر مراقبة 46 بالغاً يتمتعون بصحة جيدة.واتبع الباحثون بروتوكولات هي: تقييد النوم مع تناول الأسبرين، وتقييد النوم مع تناول الدّواء الوهمي، ومجموعة المراقبة مع تناول الدواء الوهمي، ومن خلال المتابعة للبروتوكول على مدار 14 يوماً في المنزل، تليها إقامة في المستشفى لمدة 11 يوماً. وفي حالة تقييد النوم/ الأسبرين، تناول المشاركون جرعة منخفضة من الأسبرين خلال المرحلة المنزلية والإقامة في المستشفى.

نتائج الدراسة

وأظهرت النتائج أنه بالمقارنة مع الدواء الوهمي، فإن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين بشكل وقائي خلال تقييد النوم يقلّل من الاستجابات المسبّبة للالتهابات، وبالتالي يعمل على الوقاية من الأمراض المتعلقة بالنوم.