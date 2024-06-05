أسعار النفط تنخفض قُرب أدنى مستوياتها

تراجعتْ أسعار النفط خلال جلسة تعاملات الأربعاء بـ1.5‎%‎؛ مسجلةً أدنى مستوى لها خلال 4 أشهر، رغم مباحثات أوبك+ حول مستقبل الطاقة العالمي، وبشكلٍ عام.. انخفضت أسعار النفط خلال مايو الماضي؛ متأثرةً بمستقبل الطلب على الخام خصوصًا من الصين، التي تعتبر أكبر مستورد للخام في العالم، وفقَ وكالة رويترز للأنباء.

و جرى تداول خام برنت عند مستوى 76.90 دولار للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 71.82 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي الأثناء.. حققت المخزونات الأمريكية ارتفاعًا قدرهُ 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب معهد البترول الأميركي.

إلى ذلك.. أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

إلى ذلك… قرّرَ تحالف أوبك+ تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام حتى نهاية العام 2025، بحسب بيان التحالف.

ووفقًا لبيان تحالف أوبك+؛ جرى تمديد مدة تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بــ1.65 مليون برميل يوميًا… لكن الإمارات تحصلت على زيادة في حصة الإنتاج بـــ300 ألف برميل يوميًا

وجرى الاتفاق على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية التي تبلغُ 2.2 مليون برميل يوميًا والتي أعلن عنها آواخر العام 2023