مركز الأرصاد الجوية يتوقع أجواء لطيفة معتدلة على الشمال الغربي

من المتوقع أن تستمر حالة الاعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، في بينما تبقى مرتفعة على مناطق الشمال الشرقي والجنوب، بحسب نشرة الأحوال الجوّية الصادرة عن مركز الأرصاد الجوية.

مناطق «رأس اجدير، سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية قليلة السحب؛ والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، وأن تتراوح درجات الحرارة مابين (25–33)مْ.

مناطق «الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد»

بحسب مركز الأرصاد فإن السماء ستكون صافية قليلة السحب التي ستتكاثر غدًا على مرتفعات الجبل الأخضر وقد يصحبها خلايا رعدية، أما الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع زيادة عنصر الرطوبة، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (38-45)مْ

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

من المتوقع أن تتكاثر السحب التي ستخللها خلايا رعدية مع احتمالية سقوط أمطار على غات وماجاورها، والرياح ستكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة مابين (38–44)مْ.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

ستكون السماء صافية قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة فستتراوح مابين (41–45)مْ، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.