وزير ووكيل الداخلية يفتتحان مديرية أمن شحات

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افتتح اللواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية رفقة فرج قعيم وكيل الوزارة، مقر مديرية أمن شحات، عقب الانتهاء من أعمال صيانته وتجهيزه بالإمكانيات اللوجستية والفنية اللازمة.

افتتاح المقر بحضور جمع من الشخصيات الأمنية

وبحسب الصفحة الرسمية لوكيل الوزارة فرج قعيم أوضح البيان أن الافتتاح حضره عدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية بالمنطقة ومنهم، مديري الأمن والإدارات التابعة لوزارة الداخلية بالمدن والمناطق المجاورة، علاوةً على لفيفٍ من رُؤساء الأقسام والأجهزة الأمنية ومشايخ وأعيان المنطقة ومجلس بلديّتها.

وأكد البيان على أن المبنى تمت صيانته وفقا للمعايير الموضوعة في خطة الصيانة الأولية، وأشاد قعيم بالجهود المبذولة من كافة العناصر الأمنية في المدينة، لاسيما أنها تعتبر وجهة سياحية في فصل الصيف لكافة السياح المحليين أو الأجانب.

وأشار البيان أن مدير أمن شحات، أعرب عن تقديره لكافة أوجه الدعم التي تم تقديمها للمديرية، بما سيُمكّنها من الحفاظ على استقرار المنطقة وخدمة مُواطنيها في بسط الأمن ومُكافحة الجريمة.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم عدد من الشخصيات الوطنية البارزة، التي قدمت الكثير للوطن وسهرت على أمن وأمان المواطن.

أبوزريبة يوجه بردع المعتدين على شبكة الكهرباء

وفي سياق آخر منفصل، اجتمع الوزير عصام أبوزريبة، مع العميد “محمد اللوزي” مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية فرع المنطقة الشرقية، ، والعقيد “أيمن هويدي” مدير الإدارة فرع بنغازي، لمناقشة الخطط والاجراءات المتبعة من الإدارة وجميع فروعها المتخذة لحماية محطات الطاقة الكهربائية، والتي تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل المواطنين، وسرقة الأسلاك، بالإضافة إلى التطرق لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل الإدارة في جميع فروعها، وإيجاد الحلول لها.

ومن جانبه أكد أبوزربية على ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة ورادعة ضد كل من تسول له نفسه للتعدي على محطات الكهرباء.