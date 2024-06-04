وزير العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة يشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية

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شارك علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة منتهية الولاية والوفد المرافق له في أعمال الدورة 112 لمؤتمر منظمة العمل الدولية، الذي يعقد في مدينة چنيف بسويسرا، والذي يتناول قضايا العمل والعمال حول العالم.

أهم القضايا التي يناقشها المؤتمر

وبحسب بيان الوزارة بفيسبوك فإن أعمال المؤتمر تتناول عدد من القضايا المهمة والمتعلقة بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل ووضع المعايير المعنية بالمخاطر البيولوجية والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة قضايا التي تهم العمال حول العالم، وأبرز التحديات التي تواجه سوق العمل العالمي، وسط الأوضاع الاقتصادية العاصفة المتأثرة بالحروب والنزاعات الدولية.

وأكد العابد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أهمية التعاون الدولي في مجال تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة للعمال. مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة منتهية الولاية، لتحسين منظومة العمل وتطوير التشريعات المحلية بما يتوافق مع اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية.

وفي سياق آخر، اجتمع العابد مع رئيس حكومته منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، مطلع الأسبوع الجاري، وتباحثا حول تنظيم العمالة الوافدة عن طريق منصة وافد، والتي تعمل الوزارة على إطلاقها بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة منها مصلحة الجوازات والجنسية، وإنشاء حساب لكل شركة محلية ترغب في استجلاب العمال، واعتبارها الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية بشأن ملف استجلاب العمالة من الخارج.