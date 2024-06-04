منتخب ليبيا يواصل تحضيراته للمباراة المهمة أمام موريشيوس

أخبار ليبيا 24

يواصل منتخب ليبيا لكرة القدم تدريباته التحضرية للمواجهة المهمة مع نظيره منتخب موريشيوس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 للمجموعة الرابعة.

وأجرى المنتخب حصة تدريبية يوم أمس الاثنين على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، حيث نشر الاتحاد الليبي لكرة القدم صور للمنتخب في أثناء التدريبات.

ويواجه منتخب ليبيا بقيادة مدربه الصربي ميتشو منتخب موريشيوس، يوم الجمعة المقبلة. ويدخل المنتخب المباراة وفي رصيده أربع نقاط، في ثالث الترتيب متساويًا مع صاحب الترتيب الأول منتخب الكاميرون في النقاط، وكذلك منتخب كاب فيردي صاحب الترتيب الثاني.

ويقع منتخب موريشيوس في خامس الترتيب بنقطة واحدة. وفي ذات المجموعة يستقبل منتخب أنغولا على أرضه منتخب إسواتيني والكاميرون على أرضها تواجه كاب فيردي.

مدرب المنتخب الوطني ميتشو وضع قائمته خالية من اللاعبين المحترفين بحجة أنهم رفضوا الانضمام للمنتخب حسب قوله.

ومطالب المنتخب بالفوز على موريشيوس بأكثر عدد من الأهداف والتعادل في مباراته التي تليها أمام منتخب كاب فيردي- الرأس الأخضر-، لتعزيز مركزه في مجموعته الرابعة.