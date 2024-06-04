ليبيا ضمن العشر الأوائل عربيًا في تربية الأغنام بتعداد 8.7 مليون رأس

في إحصائية حديثة لعام 2024، تبين أن ليبيا تأتي في المرتبة التاسعة بين الدول العربية الأكثر امتلاكًا لرؤوس الأغنام، حيث بلغ عدد الأغنام فيها 8.7 مليون رأس، ما يعادل 0.59% من التعداد العالمي. يعكس هذا العدد الكبير أهمية الأغنام في الاقتصاد الليبي ودورها في توفير الموارد الغذائية وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين والمربين.

بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بليبيا، فإن البلاد تواصل دعم قطاع الثروة الحيوانية، خاصة تربية الأغنام. تُظهر الإحصائيات الحديثة أن ليبيا تمتلك 8.7 مليون رأس غنم، مما يضعها في المرتبة التاسعة على مستوى الدول العربية. هذا الترتيب يؤكد على أهمية دور الأغنام في دعم الاقتصاد المحلي وتأمين مصادر غذائية مستدامة.

تسعى ليبيا لتعزيز مكانتها في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، حيث أظهرت إحصائية عام 2024 أن ليبيا تمتلك 8.7 مليون رأس غنم، ما يجعلها تحتل المرتبة التاسعة عربيًا. يعكس هذا التقدم الجهود المبذولة لتحسين قطاع تربية الأغنام، الذي يعد مصدرًا مهمًا للصوف واللحوم ويساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.

تُعتبر الأغنام جزءًا حيويًا من الاقتصاد الليبي، حيث تساهم في توفير اللحوم والصوف، وهما من الموارد الأساسية للسكان. وفقًا لإحصائية 2024، تأتي ليبيا في المرتبة التاسعة عربيًا بتعداد 8.7 مليون رأس غنم، ما يعادل 0.59% من التعداد العالمي. هذا الرقم يعكس مدى الاعتماد على تربية الأغنام كأحد الدعائم الاقتصادية المهمة للبلاد، مما يدفع نحو تطوير هذا القطاع الحيوي لضمان استدامته ونموه المستمر

في عالم يتغير بسرعة وتتطور فيه التقنيات والأساليب الزراعية والصناعية، يبقى للأغنام مكانة خاصة لا تزال تحتفظ بأهميتها البالغة. فقد كشفت آخر إحصائية لعام 2024 عن تعداد رؤوس الأغنام في العالم، وأظهرت هذه الإحصائية أن عشر دول عربية جاءت ضمن الأربعين دولة الأكثر امتلاكًا لرؤوس الأغنام.

1. السودان.. رائدة بتربية الأغنام

يحتل السودان المرتبة الأولى عربيًا والثامنة عالميًا في تعداد رؤوس الأغنام، بعدد يصل إلى 40.9 مليون رأس، ما يمثل 3.24% من التعداد العالمي. هذا الإنجاز يعكس مدى الاهتمام الكبير بتربية الأغنام في السودان، حيث تعتبر مصدرًا رئيسيًا للصوف واللحوم، مما يعزز الاقتصاد المحلي.

2. الجزائر والمغرب.. قوى إقليمية في تربية الأغنام

تأتي الجزائر في المرتبة الثانية عربيًا بـ 31.2 مليون رأس، تليها المغرب بـ 25.3 مليون رأس. تشكل هذه الأعداد 2.45% و1.75% من التعداد العالمي على التوالي. تتجلى أهمية تربية الأغنام في هذه الدول في دورها الحيوي في الصناعات النسيجية والغذائية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

3. سوريا والصومال.. مرونة اقتصادية في وجه التحديات

تواجه كل من سوريا والصومال تحديات كبيرة، ومع ذلك تظل تربية الأغنام مصدرًا أساسيًا للدخل والتغذية. تحتل سوريا المرتبة الرابعة عربيًا بـ 18.8 مليون رأس، بينما تأتي الصومال في المرتبة الخامسة بـ 14 مليون رأس، ما يعكس قدرة هذه الدول على الصمود والابتكار في ظل الظروف الصعبة.

4. دور الأغنام في الاقتصاد العالمي

تظل الأغنام جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، حيث يوفر الصوف واللحوم المستمدة منها دعامة أساسية للعديد من الصناعات. تُعد الصين والهند وأستراليا من أكبر الدول امتلاكًا لرؤوس الأغنام عالميًا، حيث تساهم بأكثر من 20% من التعداد العالمي. هذه الأرقام تؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه تربية الأغنام في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والغذائية على المستوى العالمي.

فيما يلي الترتيب العالمي لأكبر عشر دول امتلاكًا لرؤوس الأغنام:

الصين: 173.1 مليون رأس (13.7% من التعداد العالمي) الهند: 68.1 مليون رأس (5.39%) أستراليا: 63.5 مليون رأس (5.03%) نيجيريا: 47.7 مليون رأس (3.78%) إيران: 46.6 مليون رأس (3.69%) إثيوبيا: 42.9 مليون رأس (3.4%) تركيا: 42.1 مليون رأس (3.34%) السودان: 40.9 مليون رأس (3.24%) تشاد: 38.7 مليون رأس (3.06%) المملكة المتحدة: 35.6 مليون رأس (2.59%)

تبرز هذه الإحصائية أهمية الأغنام في الاقتصاد العالمي وتوضح مدى تأثير تربية الأغنام على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء العالم.

الدول العربية الأكثر امتلاكًا لرؤوس الأغنام (2024) الترتيب عربيًا الدولة عدد رؤوس الأغنام (مليون) النسبة من التعداد العالمي (%) 1 السودان 40.9 3.24 2 الجزائر 31.2 2.45 3 المغرب 25.3 1.75 4 سوريا 18.8 1.27 5 الصومال 14.0 0.96 6 موريتانيا 13.7 0.88 7 المملكة العربية السعودية 11.1 0.75 8 اليمن 10.8 0.73 9 ليبيا 8.7 0.59 10 العراق 7.5 0.53 الدول العالمية الأكثر امتلاكًا لرؤوس الأغنام (2024) الترتيب عالميًا الدولة عدد رؤوس الأغنام (مليون) النسبة من التعداد العالمي (%) 1 الصين 173.1 13.7 2 الهند 68.1 5.39 3 أستراليا 63.5 5.03 4 نيجيريا 47.7 3.78 5 إيران 46.6 3.69 6 إثيوبيا 42.9 3.4 7 تركيا 42.1 3.34 8 السودان 40.9 3.24 9 تشاد 38.7 3.06 10 المملكة المتحدة 35.6 2.59 هذه الجداول تعرض بشكل منظم الإحصائيات الخاصة بتعداد رؤوس الأغنام في الدول العربية والعالمية الأكثر امتلاكًا لها في عام 2024.