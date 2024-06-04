كوريا الجنوبية: سندعم ليبيا لتحقيق الاستقرار السريع باعتبارنا حاليا رئيسا لمجلس الأمن

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التقى موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي الذي يقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية لحضور القمة الكورية الأفريقية مع رئيس الوزراء هان دوك-سو، يوم الاثنين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي إن “هان” ثمّن تطوير العلاقات الثنائية القائمة على الثقة والتعايش بين ليبيا وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن مشروع النهر الصناعي في الثمانينات من القرن الماضي كرمز لهذه العلاقات.

توسيع التعاون بين ليبيا وكوريا الجنوبية

وعبّر “هان” وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات مثل الطاقة والبنية التحتية.

وأضافت، أن “الكوني” أكّد أن الوضع في ليبيا أصبح مستقرا، معبرا عن أمله في أن تدخل الشركات الكورية في ليبيا مرة أخرى ويتم تنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تعزيز التبادلات الشعبية، وفقا لمكتب “هان”.

وأكّد “هان” أن الحكومة الكورية باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025، ستدعم ليبيا لتحقيق الاستقرار السريع، داعيا الجانب الليبي إلى اهتمامه ودعمه للأنشطة الآمنة للشركات الكورية والشعب الكوري في ليبيا.

وتترأس كوريا الجنوبية رسميا حاليا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر لمدة شهر.

ومجلس الأمن يتكون من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض “الفيتو” وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى كوريا الجنوبية: الموزمبيق، مالطا، الجزائر، سويسرا، اليابان، غويانا، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور.

ووقعت كوريا الجنوبية 12 اتفاقية و34 مذكرة تفاهم مع الدول الأفريقية على هامش القمة الكورية-الأفريقية بهدف تعزيز التعاون مع القارة الغنية بالموارد في مختلف المجالات، حسبما ذكر المكتب الرئاسي اليوم الثلاثاء.