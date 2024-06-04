“الحلم تحقق”.. رسالة عاطفية لكيليان مبابي بعد الانضمام إلى ريال مدريد

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“الحلم تحقق”.. بهذه الجملة عبّر النجم الفرنسي كيليان مبابي عن سعادته للانضمام إلى نادي ريال مدريد، مشيرًا إلى أنّه عاجز عن التعبير عن حماسه للالتحاق بالفريق قريبا.

مبابي كتب على منصة X: “سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي أحلامي ريال مدريد.. من المستحيل أن أشرح مدى السعادة والحماس الذي أشعر به الآن.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم المذهل”.

وأضاف: “الحلم أصبح واقعًا.. سعيد جدًا وفخور بالانضمام إلى نادي أحلامي”.

ونشر النجم الفرنسي البالغ من العمر (25 عاما) صور لزيارته وهو طفل إلى مدينة ريال مدريد الرياضية.

انضمام مبابي

وجاء انضمام النجم الحائز على لقب كأس العالم 2018 إلى ريال مدريد بعد سنوات من المفاوضات، وسيمتد عقده مع النادي الإسباني حتى 2029.

وأعلن ريال مدريد، في بيان، توقيع عقد مع مبابي لخمس سنوات. ونشر النادي الملكي مقطع فيديو تظهر المهارات التي يتمتع بها نجمه الجديد.

وجاء الإعلان عن التعاقد مع هداف كأس العالم 2022 بعد يومين على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي 2-0.

وانتهى عقده مع بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد أن حقق معه جميع الألقاب المحلية الممكنة منذ انضمامه إليه في 2017.