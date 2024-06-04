خوري: ناقشت مع بوشناف سُبلَ بناء الثقة بين جميع الأطراف الليبية

أخبار ليبيا 24

قالت ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها ناقشت، يوم الاثنين، مع إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي سُبلَ بناء الثقة بين جميع الأطراف الليبية وإعادة إحياء العملية السياسية.

وأضافت في تدوينة على منصة X، أنهما استعرضا أيضًا التحديات التي تواجه توحيد المؤسسات الأمنية في ظل استمرار الانقسامات السياسية في ليبيا وتنامي المخاطر الناجمة عن الأوضاع الأمنية في المنطقة.

خوري ولقائها مع عقيلة وحفتر

خوري وفي أثناء زيارتها إلى شرق ليبيا، التقت الأحد في مدينة القبة مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، كما التقت في بنغازي مع المشير حفتر القائد العام للجيش الوطني.

وعن لقائها مع عقيلة قال خوري إنها ناقشت معه سبل الخروج من الانسداد الراهن والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكون نتائجها مقبولة للجميع.

وأضافت: “شددت على أهمية بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية للمضي قُدما نحو إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم”.

وحول حديثها عن لقائها مع حفتر، قال خوري إنهما ناقشنا آفاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات عامة، كما أنهما تدارسا سُبلَ تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأضافت، أنها جددت لحفتر التأكيد على التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعمل مع جميع الليبيين من أجل الوصول إلى استقرار مستدام في ليبيا، وتوحيد مؤسساتها الوطنية.

وقال: “كما أكدت على الأهمية البالغة للملكية الوطنية للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة وبدعم دولي منسق”.