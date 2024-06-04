حماد يبحث مع غرفة التجارة الإيطالية عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا

بحثَ أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، مع غرفة التجارة الإيطالية؛ آلياتِ عودة الشركات الإيطالية للمساهمة في عملية الإعمار والبناء.

حمّاد؛ وخلال لقائه نائب رئيس غرفة التجارة الإيطالية جورج ستيراتشي والوفد المرافق، في بنغازي؛ ناقشّ إمكانية تعزيز العلاقات والتعاون بين الحكومة الليبية وإيطاليا، بالإضافة إلى بحث عودة الشركات الإيطالية للعمل في ليبيا.

بدوره أشاد الجانب الإيطالي بالطفرة العمرانية التي تشهدها مدينة بنغازي، مبديًا استعداد الشركات الإيطالية للعمل والمساهمة في عملية الإعمار، بحسب ما نقلهُ المكتب الإعلامي للحكومة الليبية

وفي وقتٍ سابق… أكد أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية، أنّ الميزانية المعتمدة من قِبل البرلمان، راعت في أبوابها كل المستجدات والمتغيرات الاقتصادية لقطاعات الدولة شرقا وغرباً وجنوباً.

حمّاد وخلال مشاركتهِ في اجتماعٍ موسع عُقد في بنغازي، دعا إلى أهمية الوصول إلى تصور موحد؛ لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، تُراعى فيه المستجدات الراهنة للحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه، حفاظًا على موارد الدولة.

وشارك في الاجتماع الدي خُصص لمتابعة سير عمل لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة المشكلة بقرار من مجلس النواب؛ رئيس اللجنة المالية بالبرلمان وأعضاء اللجنة عن وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية في بنغازي وطرابلس، وعضو اللجنة عن المؤسسة الوطنية للنفط، و عضو اللجنة عن مجلس الدولة.

الجدير بالذكر أن البرلمان شكّل لجنةً مالية تُعنى بوضع تصور موحد لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة