بعد تأميم بوركينا لمصرف ليبي… البرلمان يهدد بمراجعة استثمارات ليبيا في أفريقيا

رفضتْ لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان قرار دولة بوركينا فاسو تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، داعيةً السلطات البوركينية إلى التراجع عن قرارها.

وعبرر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان عن «بالغ قلقها على مصير الاستثمارات الليبية في أفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو» مؤكدةً «وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في رفضه لعملية التأميم، والعمل المشترم لحل الإشكال بالطرق الوديك والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي» وفقَ البيان.

كما أكدت لجنة الشؤون الخارجية على أنّ «هذه القضية ستؤثر سلبًا على العلاقات بين ليبيا وبوركينا فاسو، وستجبر ليبيا على مراجعة استثماراتها في إفريقيا، داعيةً الجهات الخارجية ذات العلاقة إلى إجراء دراسة للمخاطر الاستثمارية والعمل في ظروف استثنائية آمنة لتجنب المخاطر» على حد نص البيان.

وكانت السُلطات في دولة بوركينا فاسو قد قرّرت تأميم المصرف الليبي مرجعةً السبب إلى حُجة غياب الشريك الليبي الذي لم يقدم الدعم اللازم على حد تعبيرها، الأمر الذي اعتبره المصرف الليبي الخارجي قرارًا لا صحة قانونية له وغير دقيق.

وفي وقتٍ سابق… تابعَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ موسع جمعهُ برئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا؛ إذ قدم الأخير إحاطةً حول نشاط المحفظة في قارة أفريقيا، والصعوبات والتحديات التي تواجه المحفظة، معتبرًا أن نشاط لمحفظة إيجابي مقارنة بالسنوات الماضية.