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إصابة إطفائي في أثناء السيطرة على انفجار شاحنة وقود داخل محطة للتوزيع في بنغازي

4 يونيو، 2024 12:23 ص
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إصابة إطفائي في أثناء السيطرة على انفجار شاحنة وقود داخل محطة للتوزيع في بنغازي

أخبار ليبيا 24

اندلعت النيران في محطة وقود في منطقة شبنة في بنغازي إثر اشتعال شاحنة كانت تزود المحطة بالوقود، ما أدى إلى حدوث خسائر مادية وإصابة أحد عناصر الإطفاء.

وتسبب الحريق احتراق الشاحنة بالكامل. وفور اندلاع الحريق شوهد في سماء بنغازي تصاعد دخان أسود كثيف.

إصابة إطفائي في أثناء السيطرة على انفجار شاحنة وقود داخل محطة للتوزيع في بنغازي
بنغازي: السيطرة على حريق اندلع في شاحنة وقود داخل محطة للتوزيع

وفور اندلاع الحريق الهائل هرعت فرق هيئة السلامة الوطنية إلى الموقع لمحاولة وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار إلى المباني المجاورة.

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وقالت هيئة السلامة الوطنية، إن الحريق تسبب في إصابة رجل الإطفاء “عبدالله الزلاوي”، مشيرة إلى أنّه نقل إلى مستشفى الجلاء لتلقي الإسعافات اللازمة.

هيئة السلامة الوطنية فرع المنطقة الشرقية نشرت على حسابها على “فيس بوك” فيديو وصور يظهر لحظة إطفاء شاحنة نقل الوقود داخل المحطة.

وأعاد الانفجار إلى الأذهان مشهدًا مماثلًا عندما حدث انفجار شاحنة وقود داخل محطة وقود “المالطي” في 22 يوليو 2022.

 

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4 يونيو، 2024 12:23 ص
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