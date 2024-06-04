بالقاسم حفتر مع السفير الفرنسي في درنة وفتح آفاق للتعاون مع الشركات الفرنسية

أخبار ليبيا 24

التقى المهندس بالقاسم خليفة حفتر مدير صندوق إعادة إعمار ليبيا والمدن المتضررة، بالسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد الفرنسي المرافق له، وذلك لمعاينة ومتابعة الوضع الحالي في مدينة درنة والتي يعمل صندوق إعادة الإعمار على إعادة إعمارها عقب كارثة إعصار دانيال.

تضمن اللقاء استماعاً لشروح تفصيلية حول الشركات الفرنسية المتخصصة في مجالات الإعمار، وإدارة المستشفيات، وتدوير النفايات، وإنشاء السدود، وشبكات الصرف الصحي، والتكنولوجيا المتقدمة في الرقمنة وأنظمة الحماية من الفيضانات، وتحصين الشواطئ وحماية المدن من مخاطر الكوارث.

ووفقاً لما نشره الحساب الرسمي لصندوق إعادة الإعمار فإن الوفد زار المواقع التي يجري بها الترميم وإعادة الإنشاء، وعبّر السفير الفرنسي عن سعادته بهذه الزيارة وأشاد بالتطورات السريعة الحاصلة في مدينة درنة، والجهود المبذولة من قِبل صندوق إعادة إعمار درنة والندن المتضررة.

المشير خليفة حفتر يلتقي بالسفير الفرنسي

هذا وقد زار السفير الفرنسي مصطفى مهراج والوفد المرافق له قبل زيارته لدرنة، المشير خليفة حفتر، والذي استقبله بمقر القيادة العامة بالرجمة، إذ تناقشا حول مستجدات العملية السياسية في البلاد وأكد المشير على أهمية العلاقة بين ليبيا وفرنسا وفتح روابط جديد تعزز التعاون المشترك بين البلدين، في حين أعرب مهراج عن حرص فرنسا على تطوير العلاقة بين الجانبين، وبما يخدم المصالح المشتركة، وأشاد بدور الجيش الليبي في بسط الأمن وقيادة عملية التنمية في الشرق الليبي وكافة المناطق الأخرى، بحسب بيان المكتب الاعلامي للقيادة العامة بفيسبوك.