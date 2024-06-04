النفط يهبط لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بعد قرار أوبك + بشأن الإنتاج

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع قلق المستثمرين بشأن ارتفاع الإمدادات في وقت لاحق من العام وسط مؤشرات على ضعف الطلب الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا بما يعادل 0.93 بالمئة إلى 77.63 دولار للبرميل. وأغلق خام برنت دون 80 دولارًا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير، بعد أن انخفض أكثر من 3% يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا، أو 1.17%، إلى 73.35 دولارا للبرميل. واستقر أيضًا بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الاثنين بعد انخفاضه بنسبة 3.6٪.

قرار أوبك+

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الأحد على تمديد معظم تخفيضاتهم لإنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر فصاعدا.

وأثرت علامات ضعف نمو الطلب على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، مع التركيز على البيانات المتعلقة باستهلاك الوقود في الولايات المتحدة.

وتواجه أسعار النفط ضربة مزدوجة في الآونة الأخيرة، حيث تأثرت قصة العرض بتوجيهات أوبك + لبدء تفكيك بعض تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر 2024، في حين أن ظروف الطلب لم تكن مدعومة بشكل جيد مع أنشطة التصنيع الأمريكية الأضعف من المتوقع.