النفط يتراجع لنحو 3 دولارات بسبب فشل قرار أوبك+ في تهدئة مخاوف الطلب

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تراجعت أسعار النفط بمقدار 3 دولارات للبرميل يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من أربعة أشهر، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن قرار أوبك + قد يؤدي إلى زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام على الرغم من تباطؤ نمو الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.75 دولار، أو 3.4%، ليتحدد سعر التسوية عند 78.36 دولار للبرميل، لتغلق دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير.

كما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 74.22 دولار للبرميل. بانخفاض قدره 2.77 دولار أو 3.6٪ عن يوم الجمعة.

وانخفض كلا العقدين بمقدار 3 دولارات للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية.

تمديد تخفيضات النفط

واتفقت أوبك+، يوم الأحد، على تمديد معظم تخفيضاتها لإنتاج الخام حتى عام 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر فصاعدا.

وأثرت علامات ضعف نمو الطلب على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، مع التركيز على البيانات المتعلقة باستهلاك الوقود في الولايات المتحدة.

وستصدر الحكومة الأمريكية تقديراتها لمخزونات النفط والطلب، يوم الأربعاء، والتي ستظهر كمية البنزين التي تم استهلاكها في عطلة نهاية الأسبوع يوم الذكرى، بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة للبنزين الأمريكي أكثر من ثلاثة بالمئة، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 2.34 دولار للجالون.

ويمكن أن توفر الجهود الأمريكية لتجديد الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد بعض الدعم لأسعار النفط.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تشتري ثلاثة ملايين برميل أخرى من الاحتياطي الاستراتيجي بمتوسط ​​سعر 77.69 دولارا للبرميل.