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المفوضية العُليا للانتخابات تعلن موعد انتخابات المجالس في 60 بلدية

المفوضية: المرحلة الأولى من الانتخابات ستبدأ في الـ6 من يونيو

4 يونيو، 2024 6:52 م
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المفوضية-العليا-للانتخابات
المفوضية-العليا-للانتخابات

أخبار ليبيا 24

 

من المقرّر أن تبدأ انتخابات «المجموعة الأولى» من المجالس البلدية منتهية الولاية في الـ9 من شهر يونيو الحاليّ، بحسب ما أعلنتهُ المفوضية العليا للانتخابات.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات، ضمن المادة رقم (2) من قرارها: «على الإدارة العامة للمفوضية وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، كل حسب حجم العملية الانتخابية المكلفين بها» وفقَ القرار الصادر عن المفوضية العُليا للانتخابات عبر منصة فيسبوك.

وفي وقتٍ سابق.. ناقشَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، مع تامر الحفني، السفير المصري لدى ليبيا؛ سُبل إنجاز العملية الانتخابية في ليبيا.

السايح، وخلال لقائه حنفي في مقر المفوضية العُليا للانتخابات بطرابلس، اطلعَا على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات.

بدوره عبر حنفي عن تقديره لجهود المفوضية العُليا للانتخابات، استعدادًا لإطلاق انتخابات المجالس البلدية.

السايح
السايح

السايح يستعرض موقف الأطراف السياسية من الانتخابات

وفيما سبق… بحثِ عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع ستيفاني خوري، نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؛ آلياتِ تحشيد دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا.

السايح وخلال لقائه خوري بمقر المفوضية؛ استعرضَا مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية، ومستجدات انتخابات المجالس البلدية، وإمكانية تنفيذها، ومدى فرص نجاحها، كما ناقشَا الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية التي سيُعلن عن انطلاقها مطلع الشهر المقبل.

السايح يدعو لتقديم الدعم المالي والأمني لتنفيذ الانتخابات

كما ناقش السايح مع خوري إمكانية مساهمة السلطة التنفيذية في دعم المفوضية العُليا للانتخابات ماليًا وأمنيًا؛ حتى يتسنى لها وضع عملية انتخاب المجالس البلدية موضع التنفيذ، بحسب بيان المفوضية العُليا للانتخابات.

وتطرق الطرفان إلى “التحديات التي تواجه مشروع الدعم الذي يتولى إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، واتخاذ القرارات العاجلة بشأن الدفع بالمشروع لدعم عملية انتخاب المجالس البلدية” وفقَ المفوضية.

السايح
السايح

 

 

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4 يونيو، 2024 6:52 م
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