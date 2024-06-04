المشير حفتر يبحث مع مهراج سبل الوصول إلى الانتخابات

ناقشَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج؛ آلياتِ وخطط الدفع بالعملية السياسية؛ وصولاً لإجراء الانتخابات وذلك بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وبحثَ المشير حفتر مع مهراج في الرجمة؛ آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، والتأكيد على أهمية بذل كل الجهود من أجل الدفع لتحقيق الانتخابات.

وشدّد المشير حفتر -الذي أشاد بالعلاقات الليبية الفرنسية- على أهمية تطوير التعاون وفتح آفاق جديدة لتعزيز الروابط بين البلدين، بحسبِ ما نقله المكتب الإعلامي للجيش الوطني.

بدوره أشاد مهراج بدور الجيش الوطني في تحقيق الأمن والاستقرار، مجددًا حرص بلاده على تطوير العلاقة مع ليبيا.

وقبل يومين.. أكد المشير حفتر خلال لقائه مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري؛ على أهمية دور البعثة الأممية في دعم العملية السياسية للوصول إلى «حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»

بدورها شددت خوري على مساعِ البعثة في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، بحسب المكتب الإعلامي للجيش الوطني.