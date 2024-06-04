الكوني يُشارك في «القمة الأفريقية الكورية» لتعزيز الاستثمار والتنمية

شارك موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، في القمة الأفريقية الكورية؛ الرامية إلى تعزيز التعاوني الأفريقي – الكوني في مجالي التنمية والاستثمار.

الكوني وخلال مشاركته في القمة التي انطلقت بسيول الكورية تحت عنوان «المستقبل الذي نبنيه معًا .. نمو مشترك، استدامة وتضامن» ناقش آليات تعزيز التعاون بين ليبيا وكوريا، وذلك بحضور رؤساء حكومات 48 دولة أفريقية.

وبحسبِ المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، تسعى هذه القمة إلى « لإرساء أسس تعاون وثيق بين أفريقيا وكوريا، في مجال التنمية والاستثمار» بحسب منشور المجلس عبر منصة فيسبوك.

ووفقًا للمجلس؛ التقى الكوني على «هامش القمة عدد من رؤساء المشاركة في القمة وذلك لبحث مختلف قضايا القارة الأفريقية وآليات تعزيز آفاق التعاون المشترك مع ليبيا في مختلف المجالات.

وفي السياق.. ناقشَ الكوني مع رئيس جمهورية موريتانيا – رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش القمة الأفريقية الكورية؛ أهداف ومخرجات القمة وانعكاساتها على القارة الأفريقية لاسيما في مجالات الاستثمار، والتنمية والرقمنة، وبناء القدرات، وفقَ الرئاسي

بدوره أكد الرئيس الموريتاني دعم الاتحاد الأفريقي لجهود المجلس الرئاسي في الوصول وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية.

وفي سياقٍ منفصل… أكدَ موسى الكوني، بالمجلس الرئاسي، على عمق العلاقات الليبية التركية، معتبرًا أن العلاقات المشتركة ” يسودها الود والاحترام” داعيًا إلى ” استمرار العمل على توطيدها، بما يخدم مصلحة البلدين” على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال لقائه السفير التركي السابق لدى ليبيا، كنعان يلماز في طرابلس، الذي “أشاد بالتعاون المثمر من المجلس الرئاسي طوال فترة عمله، والذي أسهم في تطوير علاقات التعاون بين البلدين في عديد المجالات، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا” وفقَ ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر منصة