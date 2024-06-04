الدبيبة: يجب الاهتمام بالمنتخب الوطني لكرة القدم وتوفير كل الإمكانيات له

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دعا عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالشفيع الجويفي وزير الرياضة وعبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى ضرورة الاهتمام بالمنتخب الوطني وتوفير كل الإمكانيات اللازمة، موجّهًا وزارة الرياضة إلى منح الأولوية في الدعم للمنتخب الوطني بالتنسيق مع الاتحاد الليبي للعبة.

وجرى في أثناء اللقاء، يوم الاثنين، بحث استعدادات وزارة الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم، لانطلاق مباريات الدور السداسي للدوري الممتاز للعبة.

وقدّم الشلماني موقفًا حول سير الدوري الممتاز لكرة القدم في كل المستويات والأحداث، التي صاحبت عددًا من المباريات والإجراءات المتخذة من اتحاد اللعبة، والمشاكل والصعوبات التي تواجه المنتخب الوطني بشأن ذلك، والروزنامة المعتمدة لاستعداداته.

كما قدّم الجويفي موقفًا حول دعم وزارة الرياضة للأندية المنتظمة في مسابقات الدوري بجميع المستويات لتتمكن من المشاركة، مشيرًا إلى خطة الوزارة في زيادة الدعم للأندية للرفع من استعدادها ومستواها.

الدبيبة ودوري الممتاز

وأكد الدبيبة، ضرورة توحيد الجهود بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة والأندية المشاركة في الدوري السداسي، من أجل التنظيم الجيد وتقديم الدعم اللازم للأندية، مشددًا على ضرورة أن تسود الروح الرياضية بين الفرق المشاركة.

ووجه الدبيبة بضرورة أن يلعب الدوري الممتاز بجميع مراحله داخل ليبيا، ومعالجة نظام المجموعتين.

كما شدد على ضرورة وضع الترتيبات الأمنية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لضمان سلامة الجمهور والأندية، وإعطاء الفرصة للجماهير الرياضية لتشجيع أنديتها، وعقد الاجتماعات التنسيقية مع الأجهزة الأمنية المختصة.

واتُّفق خلال الاجتماع، على توحيد الجهود بين الحكومة ووزارة الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم، بهدف الفوز باستضافة ليبيا لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين لعام 2025.