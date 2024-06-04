الحويج يدعو لخلق فرص استثمارية مع الجزائر

شدّد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر وخلق فرصة للاستثمار الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والجزائري.

الحويج؛ وخلال افتتاحهِ «معرض صنع في الجزائر» في دورته الثالثة بمعرض طرابلس الدولي، وبمشاركة أكثر من 90 شركة جزائرية؛ أكد عزم وزارته تقديم التسهيلات لفتح فروع لشركات الجزائرية واعتماد الوكلات التجارية؛ مما يخلق بيئة خصبة للستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري.

وبحسبِ وزارة الاقتصاد من المقررّ «الصــالون الاقتصــادي.. منصة للاستثمار والتطوير» الذي يجمعُ شركات الاقتصاد والتجارة والصناعة مما يشكّل فرصة لتنمية التعاون الاستثماري.

وشارك في مراسم الافتتاح.. رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض المهندس ووكلاء وزارة الاقتصاد والتجارة ونائب مدير معرض طرابلس الدولي السفير الجزائري لدى ليبيا وممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والقنصل العام الجزائري وعدد من أصحاب الأعمال والشركات.

وفي وقتٍ سابق… اعتبرَ محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية، أنَ قرار رئيس حكومته عبد الحميد الدبيبة بشأن إنشاء هيئة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ سيُسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

الحويج؛ وخلال كلمته ضمن الاحتفال باليوم الوطني لتقنية المعلومات؛ أكد أن هذه الخطوة ستتوجه باليبيا لدخول «الثورة العلمية ومواكبة تكنولوجية المعلومات التي تقود بناء الاقتصاد الرقمي والمعرفة» على حد تعبيره.

وأضاف الحويج: «التحول الرقمي يتطلب نشر الوعي والثقافة الرقمية لدى كافة الفئات بما يُسهم في تفعيل الخدمات واستكمال الإجراءات إلكترونياً بالمؤسسات الحكومية والخاصة» بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.