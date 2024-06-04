استمرار موجة الحر في شرق وجنوب ليبيا بينما الأجواء معتدلة في الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

لازالت موجة الحر الشديدة مستمرة في شرق وجنوب ليبيا، إذ تبقي درجات الحرارة متراوحة ما بين (36-45) مئوية، وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء.

ولا تغير ملحوظ في حالة الطقس على مناطق الشمال الغربي وأقصي الساحل الشرقي، حيث درجات حرارة معتدلة نسبيا مع رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن السحب الرعدية مازالت تتكاثر فترة المساء على مناطق (غات-الجفره-القريات-مزده-بني وليد –ترهونة-الساحل من شرق طرابلس الي سرت) ويتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وأضاف، أن من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة تراجعا ملحوظا على مناطق الشمال الشرقي بداية من يوم الخميس ويشمل معظم مناطق الجنوب يوم الجمعة.

تفاصيل الطقس في ليبيا

وحالة السماء في شمال غرب ليبيا قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض مناطق الساحل الغربي ويتخللها أمطار متفرقة.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، بينما تكون جنوبية نشطة السرعة على الدواخل، ما يسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وتتحول الرياح في المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على أغلب مناطق الشمال الغربي.

ودرجات الحرارة القصوى، في تلك المنطقة، تتراوح ما بين (26–29) مئوية على المناطق الساحلية، وتكون على باقي المناطق ما بين (33-42) مئوية وتسجل انخفاضا يوم الغد.

وفي جنوب غرب ليبيا السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق يصحبها خلايا رعدية أحيانا.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39–44) مئوية.

وفي الشمال الشرقي السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغ على الخليج وبنغازي، وتتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (35-44) مئوية، وتكون أقل ارتفاعا على طبرق وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل تراجع ملحوظ بداية من يوم الخميس.

وفي الجنوب الشرقي للبلاد، السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (42–46) مئوية.