إصابة قد تمنع ديوكوفيتش من مواصلة حملة الدفاع عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة

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أثار نوفاك ديوكوفيتش المخاوف بشأن إصابته في ركبته خلال الفترة المتبقية من حملة الدفاع عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حيث قال المصنف الأول إنه فكر لفترة وجيزة في الانسحاب في منتصف الطريق خلال فوزه في خمس مجموعات على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، اليوم الاثنين.

كان على اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا أن يواصل بقوة للمباراة الثانية على التوالي بعد ماراثون الدور الثالث ضد لورينزو موسيتي واحتاج إلى علاج خلال الفوز 6-1 و5-7 و3-6 و7-5 و6-3 على سيروندولو الذي أوصله إلى ربع النهائي بعد أربع ساعات و 39 دقيقة.

وقال ديوكوفيتش، إنه كان يعاني من انزعاج بسيط في ركبته اليمنى منذ أسبوعين، وتفاقمت المشكلة بمجرد انزلاقه وتعديله خلال الشوط الثالث من المجموعة الثانية.

هذا ما قاله ديوكوفيتش

وقال ديوكوفيتش: “في مرحلة ما لم أكن أعرف ما إذا كان ينبغي عليّ الاستمرار أم لا.. حصلت على الأدوية ثم، بعد انتهاء المجموعة الثالثة، طلبت المزيد من الأدوية وحصلت عليها”.

وأضاف: “كانت هذه هي الجرعة القصوى التي بدأتها بعد 30 إلى 45 دقيقة، وهو الوقت نفسه تقريبًا في نهاية المجموعة الرابعة، عندما بدأت الأمور تتحسن حقًا بالنسبة لي.. بدأت أشعر بقيود أقل في حركتي”.

وقال ديوكوفيتش: “كانت المجموعة الخامسة بأكملها تقريبًا بدون أي ألم، وهو أمر رائع، لكن تأثير الأدوية لن يستمر لفترة طويلة، لذلك سأرى.. سنجري المزيد من الفحوصات والاختبارات غدًا أيضًا”.

وقال ديوكوفيتش، الذي تعثر أيضا في وقت متأخر من المباراة، إن الظروف المناخية الأكثر جفافا بعد أسبوع من الأمطار أثرت على الملاعب الرملية.

وأضاف: “الإصابة التي تعرضت لها اليوم في الركبة حدثت بسبب ذلك بالضبط، لأنني انزلقت وانزلقت كثيرًا”.

وقال ديوكوفيتش إن فريقه يجري محادثة مع مسؤولي البطولة حول سبب رفض طلباته بإجراء عمليات تفتيش متكررة على الملاعب.

وينتظره في الدور المقبل كاسبر رود المصنف السابع في مباراة العودة لنهائي العام الماضي.